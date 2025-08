La grosse annonce du GM des Lakers concernant la retraite de LeBron James

Des relations positives malgré les rumeurs de tensions

Malgré les rumeurs persistantes évoquant des tensions entre LeBron James et la direction des Lakers, Rob Pelinka a tenu à rassurer sur la qualité des échanges avec le joueur et son entourage. « Toutes les interactions que nous avons eues avec LeBron et son camp, Rich Paul en particulier, ont été positives et encourageantes », a déclaré le dirigeant.

Le GM a particulièrement salué le professionnalisme de Rich Paul, l’agent de LeBron James : « Rich a été super, très professionnel, le dialogue avec lui a toujours été ouvert et constant. » Cette communication apaisée contraste avec les rumeurs de buy-out qui ont circulé durant l’été, notamment vers Dallas ou Cleveland.

Le respect des décisions du King comme priorité

Rob Pelinka a insisté sur l’importance de respecter les choix personnels de LeBron James concernant la fin de sa carrière. « Pour la carrière de LeBron, je pense que la priorité est de respecter sa décision et celle de sa famille, concernant la durée restante de celle-ci », a-t-il expliqué.

Le dirigeant des Lakers a été clair sur ses espoirs : « On souhaite respecter sa capacité de fixer son propre calendrier et ça compte pour nous. S’il pouvait prendre sa retraite en tant que Laker, ce serait génial. » Cette déclaration intervient alors que LeBron James a activé sa player option de 52,6 millions de dollars pour la saison 2025-2026.

L’avenir de LeBron James reste incertain au-delà de cette saison, mais les Lakers affichent clairement leur volonté de l’accompagner jusqu’au bout de sa carrière légendaire. À 40 ans passés, le King pourrait encore écrire quelques pages d’histoire sous le maillot violet et or, aux côtés de Luka Dončić qui partage également ce souhait de le voir terminer sa carrière à Los Angeles.