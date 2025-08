[Vidéo] Les 31 points de Maxence Lemoine, deuxième meilleure performance de l’Euro U18

On l’attendait comme un leader de cette équipe de France U18, il l’a réellement confirmé sur les matchs à enjeux. Au sortir d’une saison complète en Betclic ÉLITE avec la SIG, les attentes autour de Maxence Lemoine (1,88 m, 18 ans) étaient forcément plus hautes. D’où l’intensité des critiques après son match raté en huitièmes contre la Bulgarie (9 points à… 2/15 aux tirs). « Bien sûr que j’avais envie de réagir, surtout vu mon rôle très important dans l’équipe » nous confiait-il le lendemain, après avoir déjà marqué 17 points en quarts contre la Slovénie. Deux jours plus tard, le combo-guard gaucher a fait encore mieux en doublant quasiment son total de points.

31 points à 6/12 à 3-points contre la Lettonie en demi-finale, soit la deuxième meilleure performance de la compétition. Step-backs, tirs contestés, même un tir du milieu de terrain au buzzer… Rien ne semblait pouvoir lui arriver. Celui qui jouera sous le maillot rochelais la saison prochaine a mené ses troupes vers la finale avec une performance mémorable. Qui a forcément attiré les compliments de ses coéquipiers et coachs :

« Maxence c’est un leader offensif et un leader vocal. C’est quelqu’un de très très très talentueux. J’ai pu jouer à de nombreuses reprises contre lui et il est très dur à tenir… Quand il se met au service de l’équipe, on arrive à lui rendre la pareille, et c’est ce qui fait qu’il arrive à performer. C’est lui aujourd’hui qui sort un gros match, mais peut-être que demain ça sera quelqu’un d’autre. C’est jamais le même qui performe, car c’est collectivement qu’on arrive à s’élever les uns les autres. » L’ailier Tom Audry sur Lemoine

« Maxence arrive à sortir ces performances car les joueurs lui font confiance. En scorant aujourd’hui, je pense qu’il a fait taire quelques personnes par rapport à son mauvais match d’il y a quelques jours. Il sait trouver le juste milieu entre jouer et faire jouer. À titre personnel je suis heureux pour lui. Dans cette équipe, il n’y a que des leaders tournants, personne ne domine vraiment. Le collectif permet cela. » L’assistant coach Romain Leroy sur Lemoine

Celui qui tourne à 15 points et 5 passes décisives de moyenne depuis le début de la compétition devra aussi faire un bon match contre l’Espagne en finale pour espérer aller chercher le titre. Rendez-vous ce dimanche 3 août à 21h00 sur la chaîne Youtube de la FIBA.