ITW Nadir Hifi, entre « rôle réduit » en Bleu et majeur à Paris : « Le départ de T.J Shorts m’ouvre beaucoup de portes »

À l’aube d’une potentielle première compétition en Bleu avec l’Eurobasket 2025, Nadir Hifi (1,85 m, 23 ans) est à un carrefour paradoxal de sa carrière. Le jeune joueur doit « s’adapter à un rôle réduit » en sélection alors qu’il a dans le même temps prolongé au Paris Basketball, où il est désormais la tête d’affiche du projet.

Les nombreux départs au sein de l’effectif parisien, notamment celui de T.J. Shorts sur son poste, apparaissent d’ailleurs comme un facteur favorable à son renouvellement, à en croire Nadir Hifi. « C’est un choix logique, même si beaucoup de joueurs sont partis, car le projet me correspond parfaitement. Le départ de T.J. m’ouvre beaucoup de portes, j’aurai beaucoup plus de responsabilités. Ce sera peut-être à moi de faire gagner et montrer que je peux porter l’équipe sur mon dos ».

« Je me suis toujours adapté à toutes les situations »

Mais l’ancien joueur du Portel sait qu’il est attendu autrement en sélection. « Je peux garder mon identité avec les Bleus, même si le style de jeu est différent. C’est juste une adaptation. Je sais qu’en équipe de France, je n’aurai pas le même rôle qu’en club mais jusque-là, je me suis toujours adapté à toutes les situations. J’espère pouvoir le faire avec la sélection et le prouver, en choisissant un peu plus les tirs notamment ».

Non retenu à l’issue de la préparation aux Jeux Olympiques l’an passé, l’arrière souhaite « ouvrir véritablement le chapitre équipe de France en étant dans les douze. Porter le maillot bleu représente beaucoup de choses pour moi. C’est une certaine récompense pour mon parcours et ma jeune carrière, je suis très fier. C’est un honneur de pouvoir représenter mon pays, j’espère pouvoir le faire de la meilleure des manières« .

« Je pense pouvoir apporter beaucoup à cette équipe »

Humblement, Nadir Hifi vient malgré tout « pour gagner » et ainsi suivre les pas de l’ancienne génération. « Voir que l’équipe avait fini vice-championne olympique m’avait fait beaucoup plaisir ; je veux à mon tour aider l’équipe de France à gagner des médailles autant que possible. On rentre dans une nouvelle ère avec beaucoup de jeunes joueurs, il faut continuer ce que les précédents joueurs ont fait, avec tout le respect que l’on a pour eux, pour essayer de rapporter autant de médailles qu’eux ».

Après avoir noué « un premier contact avec le coach » lors des entretiens de début de rassemblement, Nadir Hifi développe maintenant des automatismes avec ses coéquipiers de sélection. L’intrépide joueur du Paris Basketball appréhende la situation avec une patience notable, qui peut surprendre au vu de son style de jeu. « C’est excitant de pouvoir être dans ce magnifique groupe et de faire partie de l’aventure dès son début », sourit-il. « Tout le monde monte en régime petit à petit, on prend nos marques au fil des entraînements. Ça prendra plus de temps qu’en club, mais plus le temps avancera et plus on verra mon rôle. Je pense pouvoir apporter beaucoup à cette équipe, j’espère en faire partie jusqu’à la fin ».