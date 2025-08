Un an après son départ de Limoges, un vétéran aux 5 saisons dans l’élite française prend sa retraite

On ne verra plus Ike Udanoh (2,08 m, 36 ans) sur les terrains de basketball officiels. L’intérieur américano-nigérian a annoncé sa retraite sur ses réseaux sociaux ce samedi 2 août. Une décision prise il y a quelques mois, comme le montre la vidéo diffusée, où il se filme le jour de son anniversaire de 36 ans (en février dernier), en train d’annoncer qu’il ne continuera pas sa carrière après cet été. Sa saison 2024/25 avec l’Urania Milano en deuxième division italienne (quasiment en double-double de moyenne) sera donc la dernière. Une treizième et ultime saison qui l’a fait voyager principalement entre l’Italie et la France, mais aussi en Finlande, Autriche, Allemagne et Uruguay, après cinq ans d’université aux États-Unis.

Cinq saisons dans l’élite française

Udanoh est un nom bien connu du paysage basketballistique français. Sur ses 13 saisons professionnelles, il en a passé 5 dans l’Hexagone. La première en 2016/17, avec Hyères-Toulon qui était à l’époque en Pro A. Avant un retour trois ans plus tard du côté de Strasbourg, où il restera trois saisons et connaîtra notamment la BCL. Joueur de devoir dans la rotation intérieure, son impact aura petit à petit baissé à cause des blessures. Il aura apporté sa maturité, son expérience et son esprit travailleur à ses différents coachs (Lassi Tuovi puis Luca Banchi). Après un passage à Bonn, il est ensuite revenu dans l’élite française du côté de Limoges, son avant-dernier club. Avec 7 points et 5 rebonds de moyenne en 20 minutes, il aura été utilisé à bon escient quand il était en forme.

Le natif de Détroit dans le Michigan aura joué 133 matchs dans la première division française. En commentaires de son post d’annonce, on retrouve notamment plusieurs noms bien connus du championnat : Nicolas Lang, Jordan Loyd, John Brown III, Jamar Diggins… Preuve de l’impact qu’il aura eu.

« Dieu m’a permis de jouer 13 ans de basket professionnel, plus que personne n’aurait imaginé en me voyant jouer pour la première fois à ce sport à l’âge de 13 ans. C’était une bénédiction de pratiquer ce sport et de poursuivre mon rêve d’enfance. J’ai eu tellement d’expériences incroyables et rencontré tellement de gens inoubliables tout au long. Ma partie préférée est la construction de relations, voir des gens complètement inconnus en août devenir des frères d’armes en mai. Merci à tous d’avoir fait partie de mon voyage, merci au basket, je vous aime. » Udanoh sur son post Instagram