Où regarder la finale France-Espagne de l’EuroBasket U18 masculin ?

C’est le Jour J à Belgrade. L’EuroBasket U18 masculin version 2025 prend fin ce dimanche 3 août à la grande Belgrade Arena, de l’autre côté du fleuve Rio Sava. L’équipe de France a rendez-vous à 21h00 pour tenter de finir en apothéose une compétition qu’elle a traversée sans perdre un seul match. Les Bleuets arrivent pleins de confiance avec leur démonstration défensive contre la Slovénie en quarts (80-58), puis offensive contre la Lettonie en demies (92-63). Mais en face se dresse l’ennemi juré des sélections françaises tous âges confondus, l’Espagne. Si les juniors tricolores avaient remporté 5 de leurs 6 matchs contre leurs voisins ibériques l’été dernier, cet été le bilan est de 0-2, en comptant les U18 féminines en demi-finale de l’Euro, et bien sûr aussi chez les adultes.

Écrire l’histoire

L’équipe de France menée par le trio Prodhomme/Leroy/Frydryszak au coaching et par son meilleur marqueur Maxence Lemoine (auteur d’un match XXL hier) va tenter d’ouvrir le score contre l’Espagne. Ce qui ne sera pas facile, puisque ces derniers viennent de sortir les favoris de la compétition, l’Italie, avec 22 points d’écart (84-62). Au bénéfice des Bleuets, les deux équipes se sont rencontrées deux fois en préparation, pour deux victoires de la France. « Mais en préparation, c’est toujours du poker menteur » a tempéré l’assistant coach Romain Leroy. « On ne montre pas tout, on ne sort pas tout, on garde des choses dans la poche. » On peut donc s’attendre à une affiche de haut niveau entre les deux meilleures équipes de la compétition.

La France tentera d’aller chercher son premier titre en U18 masculin depuis la génération Ntilikina/Mokoka en 2016. Quand à cette génération 2007/08 espagnole, elle a déjà remporté l’Euro U16 il y a deux ans. Verdict à 21h00 à la Belgrade Arena, et en direct sur la chaîne Youtube de la FIBA.