Objectif atteint pour l’équipe de France U18, qui rejoint le dernier carré

Après leur grosse frayeur contre la Bulgarie au tour précédent (menés à 1 minute 30 du terme, +4 au final), les Bleuets devaient redresser la barre 24 heures plus tard. Ce qui n’allait pas être chose aisée face à la Slovénie, attaque la plus efficace de l’Euro et qui sortait d’une démonstration en huitièmes contre la Grèce (103-72). Une équipe « pétard ambulant » comme l’a décrit l’assistant coach tricolore Romain Leroy la veille. Deux joueurs des Balkans étaient notamment à surveiller (Mahmutovic et Joksimovic), qui figurent dans le Top 7 des meilleurs marqueurs de la compétition. Le défi était beau pour une équipe de France qui a déçu défensivement au tour précédent. Leur réaction de ce côté du terrain a été impeccable, après un message passé dans le vestiaire par les coachs. Et c’est ce qui leur a amené la victoire finale.

Hausser le ton défensivement

« Hier on a fait trop d’erreurs défensivement, ce n’était pas nous. Le message de la coach était de mettre une pression sur les grands extérieurs, qui ne sont pas des très bons dribbleurs. C’est cette grosse pression défensive sur 40 minutes, pas sur 20 ou 30, qui nous a permis de gagner. On les a asphyxiés » confiait Maxence Lemoine (17 points, 6 passes décisives) à notre micro après la rencontre. Les forts défenseurs Bastien Grasshoff (11 points, 3 interceptions) et Meissa Faye (9 points) ont justement été insérés dans le cinq majeur dans ce but. Mais ce sont les petits qui ont donné le ton en pressant très haut. Les Slovènes ont cumulé nombre de violations (back-court ou 8 secondes) en conséquence.

Le tout illustré par une attitude impeccable des joueurs et du banc, qui criaient et s’encourageaient à chaque interception ou perte de balle provoquée. Y compris des absents Adam Atamna (fracture orbitale, fin de compétition) et Yannis Allard (commotion cérébrale, non-sélectionné mais qui a fait le voyage), qui n’ont pas arrêté d’encourager et de donner des consignes depuis le banc. « On a la niaque, la grinta. On est à 100% tout le temps, c’est pour ça qu’on nous voit souvent nous taper entre nous, c’est notre énergie. On a envie de montrer ce visage auprès des spectateurs français » explique Lemoine.

« Notre vrai visage »

« C’était important de montrer notre vrai visage, celui qu’on a depuis le début de la prépa et en poules. Et aussi d’enlever la peur de ce premier match à élimination directe, qui nous a pénalisés hier » a appuyé la coach Élise Prod’homme après la rencontre. Le partage de balle a encore une fois été impeccable avec 18 passes décisives pour 9 pertes de balle. Avec un déroulé différent du match précédent : appuyer dans la raquette en n’utilisant que très peu le tir extérieur, bien bloqué par la défense slovène. Il y a eu 50 tirs à 2-points, contre 11 à 3-points. À ce jeu-là, les physiques Hugo Yimga-Moukouri (11 points) et Jonas Boulefaa (8 points) ont su se démarquer. Cameron Houindo a en revanche souffert à l’intérieur, bien secondé par la surprise Jahel Trèfle (7 points), qui termine avec le deuxième meilleur plus/minus du match (+31).

L’écart s’est finalement dessiné en première mi-temps. On note notamment un 15-0 à cheval sur les premiers et deuxième quart-temps. L’écart de 20 points à la mi-temps (47-27) a été conservé jusqu’au bout. C’est une première grosse nation de basket éliminée, dans une compétition qui n’a « plus aucune petite équipe » comme disait Romain Leroy hier. La demi-finale des Bleuets se jouera contre les vainqueurs d’Allemagne – Lettonie, un match que tout le monde dans l’équipe va regarder avec attention. « Ça donne de la confiance à l’équipe, mais on reste les pieds sur terre. Avec ce qu’il s’est passé l’année précédente (9e à la CDM U17), on sait que rien n’est acquis. On sait qu’on n’a encore rien fait, on reste concentrés » conclut Maxence Lemoine.

Depuis Belgrade,