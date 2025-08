L’Algérie remporte sa première Coupe des nations arabes depuis 20 ans

L’Algérie est un pays qui parvient à sortir quelques talents individuels, mais a toujours du mal à récolter des titres collectifs. Le pays n’a par exemple jamais remporté l’AfroBasket, et n’avait remporté qu’une seule fois le Championnat arabe des nations… jusqu’à ce week-end. Au Bahreïn, pour la 26e édition de cette compétition régionale dominée par l’Égypte depuis toujours (13 titres), ce sont bel et bien les Verts qui l’ont emporté après une semaine de matchs de poules, sans playoffs. C’est leur premier titre dans la compétition depuis 2005, et le deuxième de leur histoire. L’occasion de dépasser au palmarès leurs voisins marocains (1 titre) et de se rapprocher un peu plus de leurs autres voisins tunisiens (4 titres).

Aucune défaite en sept matchs

Lors de cette édition 2025, les Algériens ont terminé invaincus. Ils ont remporté leurs sept matchs pour terminer en première position, devant la Tunisie, deuxième. Avec deux dernières victoires sur le parquet du pays organisateur, le Bahreïn (70-69), et contre l’Égypte (78-70). Sur l’ensemble de la compétition, l’équipe a été menée par le jeune Chakib Sedoud (20 ans), joueur du NB Staouéli en Algérie, qui a marqué 16 points de moyenne, et le par son maître à jouer, le futur caennais Sofiane Briki (1,93 m, 26 ans), auteur de 11,3 points et 5,7 passes décisives de moyenne. Ils ont infligé des gros scores à des pays comme les Émirats Arabes Unis, le Qatar ou le Koweït.

Le coach Ali Bouziane, qui a fait sa carrière de joueur en France avec le Paris Racing, Gravelines ou encore Dijon, a réussi à bâtir en cinq semaines une jeune équipe (moyenne d’âge de 23 ans) compétitive. Sa nomination en mars a déjà porté ses fruits et lance le renouveau de la sélection algérienne. Celle-ci va continuer à progresser en prévision des prochaines compétitions internationales, et dont le principal objectif est une qualification à la phase finale de l’AfroBasket 2027.