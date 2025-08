La nouvelle annonce concernant le PSG en NBA !

Selon The Athletic, le commissaire de la NBA Adam Silver et ses principaux adjoints ont rencontré jeudi à Paris les dirigeants du conglomérat espagnol Real Madrid et du club français du PSG pour discuter de la possibilité que le club rejoigne la ligue européenne planifiée par Silver. L’adhésion de ce géant du football et du basketball marquerait une étape significative dans le lancement de cette venture outre-Atlantique de la NBA.

Cette réunion de jeudi s’inscrit dans une série de discussions similaires que Silver, le commissaire adjoint de la NBA Mark Tatum et le directeur européen et Moyen-Orient de la ligue George Aivazoglou mènent cette semaine en Europe avec des investisseurs potentiels et des équipes pour la ligue NBA Europe que Silver poursuit.

Un projet qui pourrait révolutionner le basketball européen

La rencontre avec les officiels du Real Madrid revêt une importance particulière en raison du statut historique du Real Madrid en Europe, de son financement illimité grâce au succès de son opération football et de sa relation tendue avec l’EuroLeague. Le Real Madrid détient une licence « A » dans l’EuroLeague, qui garantit une place chaque année, mais cette licence expire en 2026. Si le Real Madrid rejoignait la nouvelle venture de Silver, d’autres clubs d’EuroLeague suivraient, estiment les sources européennes.

Plus tôt cette semaine, Silver, Tatum et Aivazoglou ont rencontré à Londres le Premier ministre britannique Keir Starmer et le maire de Londres Sadiq Khan. Silver souhaiterait également une équipe NBA Europe à Londres, une ville de près de neuf millions d’habitants avec environ 15 millions de personnes vivant dans la grande région métropolitaine.

Les responsables NBA ont également rencontré à Londres des représentants de quatre firmes de capital-investissement (CVC, RedBird, Bridgepoint et KKR), ainsi que des officiels du club turc de basketball et football Galatasaray. Avant son voyage actuel, Silver avait tenu plusieurs discussions avec Qatar Sports Investments, qui possède le géant du football Paris Saint-Germain, concernant la création d’une nouvelle équipe parisienne de basketball pour sa ligue.

Vers une ligue de 16 équipes avec des investisseurs fortunés

La nouvelle venture de Silver pourrait inclure 16 équipes avec des investisseurs fortunés, certains transfuges de l’EuroLeague et de nouvelles franchises dans des marchés majeurs comme Paris et Londres. Sa nouvelle ligue européenne inclurait un mélange de franchises détentrices de droits et de places pour des équipes pouvant se qualifier en performant bien dans leur ligue nationale ou la Basketball Champions League (BCL) de la FIBA.

Le modèle de financement de la ligue devrait inclure des participations dans la propriété de la ligue pour les investisseurs d’équipes, et il pourrait falloir deux ou trois ans pour mettre sa ligue en ligne. Dans une récente interview, le PDG de l’EuroLeague Paulius Motiejūnas s’est dit « vraiment optimiste » quant au maintien de ses équipes parties prenantes clés : « Il y a beaucoup de confusion. La NBA explore encore. Ils parlent de deux, trois ans de plus… Nous grandissons. Pourquoi quitteriez-vous la ligue qui grandit ? »