Le roster de l’équipe de France U20 féminine pour l’Euro, qui débute ce samedi

L’EuroBasket U20 est depuis quelques années la compétition reine des équipes de France de jeunes. Filles comme garçons y ont remporté la médaille d’or lors des étés 2023 et 2024, grâce aux générations 2003 et 2004. Mais cet été 2025, la génération dorée des 2005 masculins a forcément été handicapée par l’absence de leurs meilleurs éléments, tous en NBA. Alors les coéquipiers de Roman Domon ont tout de même réussi à se battre pour récupérer une médaille de bronze.

Du côté féminin, on va tenter contrairement à leurs homologues masculins de conserver le titre. D’autant plus qu’une seule absente de marque de la génération 2005 est à noter, Dominique Malonga, qui n’a de toute façon plus joué avec les jeunes depuis trois ans. Avec comme leader forcément la seule joueuse de première division, Marine Dursus, déjà élue dans le cinq majeur des EuroBasket U18 il y a deux ans et U20 l’année dernière. Et en lieutenant Ysaline Saulnier, aussi membre de l’équipe titrée l’été dernier.

Le triplé possible ?

Cette génération se retrouve pour la première fois depuis deux ans et leur médaille d’argent lors de l’EuroBasket U18 en 2023. Et pour la première fois depuis longtemps seulement entre elles, sans les joueuses nées en 2006, qui était à la Coupe du monde U19 il y a quelques jours. Alors forcément, des nouveaux noms apparaissent puisqu’il fallait en sortir 12.

C’est le cas de l’ex-angevine et désormais joueuse du Champagne Basket Margot Ounounou, des meneuses Clara Causeur (aucun lien avec Fabien) et Dorcas N’ganfina, ou encore de la swingman d’Aulnoy Lou Bobst. Elles ont réussi à faire leur trou dans la pré-sélection de 18, passant devant des joueuses avec plus d’expérience internationale comme Ramouna Vitta ou Lina Fimbo. À noter que la draftée en WNBA Adja Kané n’a pas eu sa chance car blessée à la cheville.

Le roster final de 12 joueuses : Extérieures : Inès Salahy, Clara Causeur, Dorcas N’ganfina, Marine Dursus, Jade Ferre, Lou Bobst Ailières : Charlotte Abraham, Ysaline Saulnier, Margot Ounounou Intérieures : Lea Djoko, Élodie Lutbert, Mariama N’diaye

Sous les ordres du coach de La Roche Vendée Emmanuel Body, ces U20 – championnes d’Europe l’année dernière en battant l’Espagne en finale, et l’année d’avant contre la Lettonie – vont donc tenter de faire le triplé cette année au Portugal. « Nous avons une identité de jeu. On va être très clair : défense tout terrain, jeu rapide, rebond. Les choses sont fixées, on va les appliquer et elles correspondent à notre équipe » a expliqué Body sur le site de la FFBB. Début des hostilités ce samedi 2 août à 19h00, contre les hôtes portugaises. À suivre en direct sur la chaîne Youtube de la FIBA.