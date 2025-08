Connecticut s’offre les championnes new-yorkaises, Salaün-Rupert-Leite combinent pour 41 points

Énorme nuit de WNBA avec pas une, pas deux, ni trois mais bien NEUF Françaises sur les parquets américains. Alors que la saison régulière en est officiellement à ses deux-tiers, les Tricolores font de plus en plus sentir leur présence. Et elles font même plus que ça en ayant un vrai impact sur les rencontres. Retour sur les matchs de la nuit.

Formidable Leïla Lacan : « Je n’ai pas peur »

Le Connecticut Sun est l’équipe qui a le plus de tricolores sur la feuille de match, en comptant le coach Rachid Meziane. Si Migna Touré (1,83 m, 30 ans) n’a pas joué cette nuit (alors que la fin de son deuxième contrat de 7 jours approche), ce n’est pas le cas de Bria Hartley (1,73 m, 32 ans) et Leïla Lacan (1,80 m, 21 ans), avec plus de vingt minutes chacune dans la belle victoire des leurs à domicile contre les championnes en titre du New-York Liberty (78-62). C’est même cette dernière qui a davantage joué, puisqu’elle a eu un impact exceptionnel des deux côtés du terrain.

En 23 minutes dans une rotation raccourcie, Lacan a compilé 16 points à 6/8 aux tirs, 4 rebonds, 1 passe décisive et 1 interception. Elle a notamment marqué beaucoup de paniers sur jumpshot, contrairement à d’habitude. Match après match, l’adaptation de la rookie à la WNBA depuis la fin de l’Euro est remarquable, et elle montre encore un peu plus l’étendue de sa palette. « Quelque chose qui m’aide à ne pas avoir peur est d’avoir joué une finale olympique contre la meilleure équipe du monde. J’ai déjà fait ça donc c’est pour ça que je n’ai pas peur en WNBA… Ici le rythme de jeu est beaucoup plus rapide, on n’a pas le temps de respirer. Il faut tout de suite courir en défense. C’est le plus gros ajustement » a-t-elle expliqué en conférence de presse.

Hartley n’a elle marqué que 4 points et pris 4 rebonds, continuant sa saison en dents de scie. En face, Marine Johannès (1,78 m, 30 ans) a raté son match alors qu’elle était titulaire, avec 0 point à 0/4 aux tirs et 2 passes décisives en 21 minutes. C’est une superbe victoire pour le Sun du coach Meziane, qui a relève la tête après des débuts historiquement compliqués. L’équipe est encore dernière, mais en réduisant la marge sur le reste du peloton. Les deux franchises voisines de 200 kilomètres se retrouveront dans 48 heures, cette fois à New-York.

Le trio Salaün-Leite-Rupert profite des absences à Golden State

Pour l’autre équipe avec trois Françaises dans l’effectif, la nuit s’est mieux passée. Au sein d’une équipe des Valkyries décimée par 4 blessures, le trio Salaün-Leite-Rupert s’est encore illustré dans leur succès à l’extérieur chez le Chicago Sky (66-73). Toutes ont marqué au minimum 10 points. Titulaire pour la quatrième fois, Carla Leite (1,75 m, 21 ans) a commencé très fort, et a marqué 11 points en 22 minutes. Désormais indispensable dans le cinq titulaire, Janelle Salaün (1,88 m, 23 ans) a joué 35 minutes et fait preuve d’activité en défense et en attaque. Elle compile 16 points à 6/14 aux tirs (dont 2/4 à 3-points), 9 rebonds, 2 passes décisives et 1 interception. Si elle a commencé à fatiguer en fin de match avec beaucoup de tirs ratés, cela montre tout de même la confiance de son staff.

Enfin, Iliana Rupert (1,94 m, 24 ans) a montré tous ses talents d’intérieur stretch. Déjà à 50% à 3-points avant la rencontre, elle a encore fait monter ses chiffres avec un magnifique 4/5. Sa capacité à dégainer très vite a piégé la défense intérieure du Sky, handicapée par l’absence d’Angel Reese. L’ancienne de Bourges a tout de même souffert en défense et au rebond, et termine avec 14 points, 1 rebond et 1 interception en 24 minutes.

Iliana Rupert a démarré fort en sortie de banc face à Chicago cette nuit 🇫🇷 14 PTS | 5-8 FG | 4-5 3 PTS

pic.twitter.com/vxU4aCJAjg — First Team (@FirstTeam101) August 2, 2025

Williams et Malonga perdent sur le fil

La moisson a aussi été bonne du côté de Seattle. Même si le Storm s’est incliné au bout des prolongations contre Los Angeles dans un match à très haut score (106-108), Gabby Williams (1,80 m, 28 ans) a bien rempli la feuille statistique : 14 points à 5/12 aux tirs (dont 2/4 à 3-points), 5 rebonds, 8 passes décisives et 5 interceptions en… 42 minutes. Elle a bien servi sa coéquipière All-Star Nneka Ogwumike qui a marqué 37 points. Mais insuffisant pour venir à bout des Sparks, dont quatre joueuses ont dépassé les 20 points.

De plus en plus utilisée en sortie de banc, Dominique Malonga (1,97 m, 19 ans) a marqué 6 points et pris 8 rebonds en 20 minutes, dans les standards de ses dernières sorties. Limitée à 5 voire 10 minutes en début de saison, la rookie a désormais une place établie dans la rotation. De bonne augure alors que le Storm est toujours bien placé au classement (6e) et vise les playoffs.

Dernière française alignée cette nuit, Monique Akoa-Makani (1,79 m, 24 ans) n’a pas non plus été en réussite collectivement. Dans la défaite de son Phoenix Mercury face à Atlanta (72-95), la franco-camerounaise (qui a décliné sa participation à l’AfroBasket) a tout de même marqué 7 points et délivré 5 passes décisives en 25 minutes, mais avec 3 pertes de balle et 3 fautes. Une défaite cruciale dans la course à l’avantage du terrain en playoffs, puisque le Dream passe 3e devant le Mercury 4e, avec Indiana et Seattle en embuscade derrière.