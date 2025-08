Guerschon Yabusele devient le nouveau capitaine de l’équipe de France

La décision devait arriver mercredi, elle est finalement arrivée deux jours plus tard. On connaît désormais le successeur de Nicolas Batum. Si le manager général des Bleus, Boris Diaw, décrivait vouloir un capitaine comme « un leader sur le terrain et exemplaire », un nom est sorti du chapeau. Pour cette campagne de l’EuroBasket 2025, le staff technique a logiquement décidé de donner le brassard à Guerschon Yabusele.

Grand artisan de l’argent olympique à Paris (nommé dans le deuxième cinq majeur de la compétition), le natif de Dreux tentera de guider les Bleus vers la plus haute marche dans cette campagne de l’EuroBasket 2025. L’homme aux 52 sélections est un leader logique dans cette équipe de France en pleine transition de générations. Un leader vocal et dans le statut, alors qu’il sort d’un retour convaincant en NBA, et a tout gagné avec le Real Madrid avant cela. Il a forcément bénéficié des nombreuses absences de candidats potentiels à ce titre : Evan Fournier, Rudy Gobert, Victor Wembanyama…

« Il va falloir être un exemple, être bon et juste sur le terrain comme en dehors… J’ai conscience que c’est une grande responsabilité, surtout avec un groupe nouveau qui lance une nouvelle aventure… Avec tous les réglages que l’on va faire, on a encore une grosse marge de progression. Je pense qu’on peut faire quelque chose de spécial. » La réaction de Yabusele

Joueur le plus capé de l’équipe qui était sur le papier un candidat sérieux au capitanat (mais a confié que ça ne l’intéressait pas), son coéquipier en sélection Vincent Poirier « pense que Guerschon est plus apte à faire ce genre de choses. C’est une décision qui se fait naturellement en vérité, de par le leadership. Sur les trois-quatre premiers jours, Guerschon s’est manifesté naturellement et tout le monde suit ça. » Rendez-vous ce lundi 4 août (21h00) pour sa première apparition avec le brassard, lors d’un match de préparation contre le Monténégro au Vendéspace de Mouilleron-le-Captif.