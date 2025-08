Antibes : une seule recrue, deux prolongations… et c’est tout ?!

À plus ou moins pareille époque l’été dernier, Antibes avait réalisé un mercato très solide pour l’ÉLITE 2. Avec les signatures des expérimentés Antoine Eïto et Bathiste Tchouaffé ou encore la prolongation historique de J.D. Jackson (jusqu’en 2029 !), les Sharks avaient ainsi confirmé leurs envies de retrouver la Betclic ELITE et de s’y pérenniser. Mais un an plus tard, cet objectif ne semble plus en adéquation avec la situation actuelle, où le club azuréen doit composer avec une baisse de budget…

Discret mercato

Depuis la fin de la saison 2024-2025, Antibes n’a annoncé qu’une seule recrue : Jagan Mosely, MVP du dernier championnat danois. La pépite du centre de formation, Gabriel Veras, a également paraphé son premier contrat professionnel. Champion de France U18 Elite, MVP du Final Four, et vainqueur de la Coupe de France U18, le jeune meneur concentre beaucoup d’espoirs de la part des dirigeants. Arrivé l’été dernier, Bathiste Tchouaffé a également prolongé jusqu’en 2027.

Et c’est tout ce qu’il devrait y avoir à signaler à propos du mercato antibois, alors que trois départs sont à déplorer (Palo, Borovnjak et Eyoum). D’après le journaliste François Paturle de Nice-Matin, aucun autre joueur ne viendra poser ses valises à l’Azur Arena.

Selon les infos de François Paturle / @Nice_Matin, que je suis en mesure de confirmer, Jagan Mosely 🇺🇸🇯🇲 devrait être sa seule recrue « extérieure » de l’intersaison des @AntibesSharks. Pas de remplaçant à Sasa Borovnjak au poste 5, choix étonnant.#Elite2 #ProB #Mercato — Clément Bigois (@ClemBigois) July 16, 2025

De la stabilité pour potentiellement un meilleur résultat ?

Accusant une baisse de budget, Antibes va donc jouer la carte de la stabilité pour l’exercice 2025-2026 d’ÉLITE 2, avec tout de même neuf joueurs professionnels. La saison dernière, malgré son recrutement clinquant, les Sharks ont arraché in-extremis le play-in, pour être directement éliminés par la belle surprise Vichy. Alors peut-être qu’avec une saison de vécu, ainsi qu’un potentiel pari gagnant avec Jagan Mosely et l’intégration réussie de Gabriel Veras, Antibes pourra viser à la hauteur de ses attentes. En attendant, la carte de la discrétion a été jouée sur ce mercato, en attendant de dévoiler les autres atouts dans sa manche lors de la prochaine saison.

L’effectif 2025/26 de Antibes :