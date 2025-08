Après l’ASVEL féminin, Juste Jocyte va poursuivre sa carrière en EuroLeague

Le départ de Juste Jocyte (1,84 m, 19 ans) de l’ASVEL féminin était acté depuis le début de l’été et sa nouvelle destination a été officialisée en ce début de mois d’août. L’ancienne protégée du club rhodanien va bien poursuivre sa carrière à Gérone, en Espagne, club avec lequel elle va pouvoir regoûter à l’EuroLeague.

PROFIL JOUEUR Juste JOCYTE Poste(s): Ailier Taille: 184 cm Âge: 19 ans (19/11/2005) Nationalités: Stats 2025-2026 / EuroBasket Féminin PTS 16 #7 REB 4,5 #36 PD 5,2 #11

Une saison en EuroLeague, avant le grand saut vers la WNBA

Dénichée par l’ASVEL féminin en 2019 à l’âge de seulement 13 ans, Juste Jocyte a lentement franchi les échelons à Villeurbanne. Freiné par une grave blessure en 2023-2024, l’ailière a explosé la saison dernière en compilant plus de 11 points en Boulangère Wonderligue, ainsi qu’en EuroCup. Ce qui lui a permis de se faire drafter en WNBA cette année (en 5e position par les Golden State Valkyries),, ainsi que de s’ouvrir les portes de formations d’EuroLeague, une compétition qu’elle devrait cette fois pleinement découvrir après y avoir goûté avec parcimonie depuis le début de sa carrière.

Avant de certainement rejoindre les États-Unis l’année prochaine, Juste Jocyte a donc privilégié une saison de plus en Europe, à Gérone. « Elle est peut-être l’une des joueuses les plus talentueuses d’Europe », estime le directeur sportif du club catalan, Pere Puig. « Elle est capable de jouer à plusieurs postes et possède de grandes qualités de leader, malgré son jeune âge, comme nous avons pu le constater lors du dernier Eurobasket, où elle a mené la sélection lituanienne. »

Élue meilleure jeune de l’EuroBasket féminin avec la Lituanie, Juste Jocyte espère bien poursuivre sa jolie progression depuis un an avec Gérone et au plus haut niveau européen.