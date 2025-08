Une nouvelle star NBA devient GM d’une équipe NCAA !

Damian Lillard ajoute une nouvelle casquette à son impressionnant CV. Le meneur vedette des Portland Trail Blazers a officiellement annoncé samedi soir qu’il devenait directeur général de l’équipe de basketball de Weber State, son université d’origine. L’annonce a été faite lors du Weber State Basketball Alumni Classic organisé à Ogden, dans l’Utah.

Cette nomination intervient seulement deux semaines après que le joueur de 34 ans ait signé une prolongation de contrat de trois ans avec Portland. Malgré ses obligations NBA, Lillard souhaite s’investir pleinement dans le développement de son ancienne équipe universitaire.

Un retour aux sources motivé par la passion

« Ma relation avec l’entraîneur Eric Duft et ce programme compte énormément pour moi, et voir le succès du programme me tient à cœur », a déclaré Lillard lors de son apparition sur le campus. « Je pense que je peux faire beaucoup pour aider le programme à réussir, pour aider les joueurs individuellement à continuer de développer leur carrière après l’université, c’est quelque chose qui me passionne. »

En tant que directeur général, le All-Star à neuf reprises travaillera étroitement avec le staff technique et la direction du département athlétique. Sa mission consistera à apporter son expertise, son mentorat et ses conseils, en utilisant son expérience acquise au niveau universitaire et professionnel pour élever le niveau du programme.

L’héritage de Lillard à Weber State est déjà considérable. Entre 2008 et 2012, il a été nommé deux fois Joueur de l’Année de la Big Sky Conference et a décroché trois sélections dans la First Team All-Big Sky. Désigné Third Team All-American lors de sa dernière année, il a vu son maillot numéro 1 retiré par l’université.

Actuellement en rééducation suite à une déchirure du tendon d’Achille gauche subie en avril, Lillard ne devrait pas jouer lors de la saison 2025-2026. Cette période lui permettra de se consacrer davantage à ses nouvelles responsabilités avec Weber State.