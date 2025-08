Paul Djobet se désengage de son université et se retrouve sur le marché NCAA

Attendu du côté de UAB pour sa troisième saison universitaire, Paul-Mathis Djobet (2,01 m, 20 ans) ne portera finalement pas les couleurs des Blazers. L’ancien joueur de Miami a décidé de se désengager du programme dirigé par Andy Kennedy et est désormais à la recherche d’une nouvelle destination.

🚨NEWS: Miami transfer F Paul Djobet (@PDjobet) has de-committed from UAB and is available, per source!

Djobet averaged 5.5 points and 2.6 rebounds for the Hurricanes this season! pic.twitter.com/SJ3BDaiDPo

— The Portal Report (@ThePortalReport) August 3, 2025