Un solide joueur NBA rejoint le champion d’Europe 2025 !

Le Fenerbahçe Istanbul, tout juste sacré en EuroLeague, poursuit son ambitieux recrutement pour la saison 2025-2026. Le club turc a officialisé ce week-end l’arrivée de l’arrière américain Brandon Boston Jr. (2,01 m, 23 ans), qui vivra sa première expérience hors des États-Unis.

Welcome to our family, Brandon Boston Jr! 💛💙#YellowLegacy pic.twitter.com/C2evYwzjDe

— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) August 4, 2025