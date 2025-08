Youssoupha Fall bientôt engagé pour la saison 2025-2026

Youssoupha Fall (2,21 m, 30 ans), le pivot franco-sénégalais du FC Barcelone, pourrait bien poursuivre l’aventure en Catalogne. D’après le journaliste espagnol Chema De Lucas, le joueur passé par le centre de formation du Mans a trouvé un accord pour rester une saison de plus au Barça. Toutefois, selon nos informations, si les discussions sont bien avancées, aucun accord définitif n’a encore été signé.

ÚLTIMA HORA: Youssoupha Fall (2,21 m.; 30 a.) continuará una temporada más en el Barça. Youssoupha Fall is set to sign a contract extension with Barça. — Chema de Lucas (@chemadelucas) August 4, 2025

Une saison sans titre mais un rôle précieux

Recruté à l’été 2024 en provenance de l’ASVEL, Youssoupha Fall a connu une saison contrastée pour sa première sous les couleurs blaugrana. Souvent utilisé en sortie de banc par Joan Peñarroya, il a malgré tout su se rendre utile dans certains moments clés. Lors des quarts de finale de l’EuroLeague face à l’AS Monaco, il a même eu un rôle important dans la raquette catalane.

PROFIL JOUEUR Youssoupha FALL Poste(s): Pivot Taille: 221 cm Âge: 30 ans (12/01/1995) Nationalités: Stats 2024-2025 / Liga Endesa PTS 5,6 #177 REB 4,2 #41 PD 0,2 #263

En Liga Endesa, le géant a tourné à 5,6 points, 4,2 rebonds et 0,2 passe décisive en 33 matches. En EuroLeague, ses moyennes sont légèrement inférieures : 4,4 points et 3,3 rebonds en 29 rencontres.

Un Barça stable mais discret sur le marché

Après une saison blanche — sans titre en EuroLeague, ni en championnat d’Espagne, ni en Copa del Rey — le FC Barcelone s’est montré relativement discret sur le marché estival. Le club a perdu Jabari Parker, James Nnaji, Chimezie Metu et Alex Abrines, parti à la retraite. Les arrivées notables sont celles de Myles Cale (Trente), Juani Marcos (de retour de prêt) et le duo venu de la Virtus Bologne, Tornike Shengelia et Will Clyburn.

Joan Peñarroya reste à la tête d’un effectif stable où l’on retrouve Kevin Punter, Juan Núñez, Tomas Satoransky, Nicolas Laprovittola et Dario Brizuela à l’arrière, ainsi que Joel Parra, Willy Hernangomez ou encore Jan Vesely à l’intérieur. Dans ce contexte, conserver Youssoupha Fall représenterait un vrai plus pour la rotation intérieure.

En attente de la signature

Pour l’heure, rien n’est encore acté officiellement, mais les deux parties discutent sérieusement d’une prolongation. Une continuité qui offrirait à Youssoupha Fall une nouvelle opportunité de s’installer durablement dans un rôle de pivot complémentaire et d’aider le Barça à reconquérir des titres.