Trois françaises titulaires dans la même équipe WNBA… mais le trio Salaün-Rupert-Leite a subi une lourde défaite

Avec ses nombreuses absences du moment, Golden State Valkyries doit composer avec des cinq majeurs renouvelés. Et pour la première fois depuis que le trio Salaün-Rupert-Leite s’est formé à San Francisco fin juillet, les trois Françaises ont été titularisés au sein du même match. Malheureusement, cela n’a pas rimé avec une victoire, mais plutôt une grosse déconvenue sur le parquet des Las Vegas Aces (101-77), l’ancienne franchise d’Iliana Dossou-Yovo Rupert.

Record insuffisant pour Iliana Rupert

Si Iliana Dossou-Yovo Rupert a livré son meilleur match depuis son retour outre-Atlantique et même son record de points en WNBA (17 points et 8 rebonds), si Carla Leite a tenté de sonner la révolte en début de seconde période (14 points et 3 passes décisives) et si Janelle Salaün s’est également démené (6 points et 3 rebonds), cela a été bien insuffisant pour les Valkyries. Ces dernières ont subi la loi de Jewell Loyd, auteure de 27 points en 26 minutes de jeu.

Dans le reste des résultats des Françaises en WNBA, cela a souri pour Monique Akoa-Makani, dont le Phoenix Mercury a renoué avec la victoire contre le Chicago Sky (67-83). La franchise de l’Arizona conforte ainsi sa 2e place de la Conférence Ouest puisque Seattle s’est incliné contre Indiana Fever (74-78). Le Storm a bien failli pousser le match en prolongation mais la tentative à 3-points de Gabby Williams en toute fin de partie n’a pas fait mouche. L’internationale française a marqué 12 points au total, comme sa jeune compatriote Dominique Malonga, auteure d’un match complet avec également 5 rebonds, 3 passes décisives, 1 interception et 1 contre.

Enfin, le Connecticut Sun de Rachid Méziane n’a pas réussi la passe deux face à New York Liberty. Après avoir réussi à vaincre le champion en titre quelques jours auparavant, la franchise de Leila Lacan (4 points à 2/5 aux tirs) et Bria Hartley (12 points) a subi la loi d’une impressionnante Sabrina Ionescu (36 points). L’ancien technicien de Villeneuve d’Ascq et ex-sélectionneur des Belgian Cats a cependant pu apprécier le retour en WNBA de Emma Meesseman. La double MVP de l’EuroBasket a compilé 11 points, 2 rebonds et 3 passes décisives tandis que sa coéquipière tricolore Marine Johannes a inscrit un tir à 3-points sur ses 3 tentatives de la soirée.