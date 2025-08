Maxence Lemoine dans le cinq majeur de l’Euro U18 après la finale perdue contre l’Espagne

Maxence Lemoine (1,88 m, 18 ans) a vécu une soirée contrastée ce dimanche à l’occasion de la finale de l’EuroBasket U18. Battu sur le fil par l’Espagne (82-81) après un tir assassin de Guillermo Del Pino, le jeune Français a néanmoins été distingué individuellement en figurant dans le cinq majeur du tournoi continental.

Natif d’Auxerre, ayant grandi dans la Drôme et formé à l’US Saulce Basket, Maxence Lemoine s’est affirmé comme le leader offensif des Bleuets durant cet Euro U18. En l’absence de Soren Bracq, retenu avec les U19, et d’Adam Atamna, blessé dès le deuxième match, le Français a su élever son niveau.

Auteur d’un match exceptionnel en demi-finale contre la Lettonie (31 points), il a encore répondu présent en finale avec 14 points à 4/10 aux tirs, 5 rebonds et 6 passes décisives en 29 minutes. S’il a manqué un lancer franc clé dans le money-time, sa prestation globale reste très solide offensivement parlant.

Sur l’ensemble de la compétition, il a tourné à 14,6 points à 39,2% de réussite, 2,7 rebonds et 5,1 passes décisives pour 16 d’évaluation en 23 minutes par match.

Sacrée après un parcours parfait (7-0), l’Espagne a logiquement vu Ian Platteeuw (2,11 m, 17 ans) être désigné MVP de l’Euro. L’intérieur belgo-espagnol, qui a signé à Davidson (NCAA) pour la saison prochaine, a été le métronome d’une équipe qui a su dominer les moments clés du tournoi, dont cette dernière action victorieuse.

Le cinq idéal est complété par Diego Garavaglia (Italie), Pavle Backo (Serbie) et Valdis Valters (Lettonie), en plus de Lemoine. En cas de victoire française, Jonas Boulefaa, très précieux tout au long du tournoi, aurait lui aussi pu prétendre à une place dans ce cinq majeur.

Ian Platteeuw is named 2025 FIBA U18 EuroBasket MVP!! The Davidson freshman center was outstanding in Spain’s Title Run 🏆🥇

Tournament Averages:

9.8 Points (57.1% FG)

7.0 Rebounds (3.0 Offensive)

3.5 Assists

0.8 Steals

0.7 Blocks

16.3 Efficiency @DavidsonMBB https://t.co/pBxDDFmjWI pic.twitter.com/afT2kXxLeA

— Hoops HQ (@hhqsports) August 3, 2025