Nikola Vučević et le Monténégro comme premier adversaire des Bleus en préparation

Le Monténégro va faire figure de premier test pour l’équipe de France masculine, à l’occasion de son premier match de préparation officiel à l’EuroBasket 2025. Après un premier match amical à huis clos remporté contre le Sénégal à l’INSEP, les Bleus vont cette fois affronter une nation participant à la Coupe d’Europe ce lundi 4 août (21h) au Vendéspace de Mouilleron-le-Captif.

Une dernière compétition pour Nikola Vucevic ?

Présent avec régularité dans les compétitions internationales depuis 2017, le Monténégro possède quelques joueurs de renom en son sein. À commencer par son intérieur Nikola Vucevic (2,08 m, 34 ans), qui devrait prendre sa retraite internationale à l’issue du prochain championnat d’Europe : « J’entre dans la phase finale de ma carrière », expliquait-il mi-juillet sur le site de la FIBA. « Je vais changer d’objectif : me reposer pendant l’été, passer du temps avec ma famille. Ce n’est pas sûr à 100 %, mais pour l’instant, je pense que ce seront mes derniers matchs avec l’équipe nationale. »

Le grand copain d’Evan Fournier, encore productif en NBA au terme de sa dernière saison avec les Chicago Bulls (plus de 18 points, 10 rebonds et 3 passes décisives), sera le chef de file de sa sélection. Cette dernière peut représenter un petit challenge pour le secteur intérieur des Bleus, avec également le pivot Marko Simonovic (passé récemment par Besiktas et Bahcesehir). Présent dans la sélection en tant que joueur naturalisé, Kyle Allman Jr, ancien joueur des premiers pas du Paris Basketball en Betclic ELITE et EuroCup, n’est cependant pas présent en Vendée pour affronter l’équipe de France d’après L’Équipe.

Pour affronter le Monténégro, l’équipe de France a annoncé un roster de 14 joueurs. Ainsi, quatre joueurs ont été dispensés de cette rencontre : Elie Okobo, Isaïa Cordinier, Mam’ Jaiteh et Yoan Makoundou.

Le groupe France pour affronter le Monténégro en préparation :