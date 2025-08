Après une brève découverte de l’EuroLeague à Kaunas, Lonnie Walker IV fait son retour en Europe

Le Maccabi Tel-Aviv frappe fort sur le marché des transferts en officialisant la signature Lonnie Walker IV. Le combo-guard s’est engagé pour trois saisons avec le club israélien, dans le cadre d’un contrat estimé à environ 10 millions de dollars. Après une brève découverte de l’EuroLeague la saison dernière au Zalgiris Kaunas, avant de revenir en NBA aux Philadelphie Sixers, Lonnie Walker va donc refouler les parquets européens.

Time to pick up 🔼 pic.twitter.com/ua1IwtyA2I — Maccabi Tel Aviv BC 🇮🇱​ (@MaccabiTLVBC) August 4, 2025

Un profil d’exception pour les ambitions européennes

du Maccabi

« Amener un talent de ce calibre à Tel Aviv, un joueur qui a été drafté et testé en NBA, est un signal fort et clair de notre ambition de concourir au plus haut niveau », a déclaré le manager général du Maccabi Tel-Aviv, Claudio Coldebella. « L’arrivée de Lonnie n’est pas un mouvement isolé mais l’ajustement parfait d’une autre pièce précieuse dans la mosaïque que nous composons avec vision et stratégie. »

Après ne pas avoir trouvé de nouveau contrat NBA au mois de juillet, Lonnie Walker IV a donc vraisemblablement consenti à retourner en Europe. Sa première expérience européenne avait plutôt été encourageante. Aux côtés de Sylvain Francisco au Zalgiris Kaunas, il a compilé des moyennes de 13,6 points à 38% aux tirs dont 33% à 3-points, 3,2 rebonds et 1,8 passes décisives en EuroLeague, s’établissant rapidement comme un arrière impactant. Mais le natif de Pennsylvanie s’était engagé dans son État natal, à Philadelphie, où il a produit 12,4 points, 3,2 rebonds et 2,5 passes en 20 matchs.

Un nouveau coéquipier de choix pour Jaylen Hoard

Malgré ce gros contrat avec le Maccabi Tel-Aviv, Lonnie Walker garde la possibilité de faire à nouveau la navette vers la NBA. Son accord avec le club israélien inclut des clauses de sortie NBA chaque été jusqu’à la mi-juillet, lui offrant à Walker IV la flexibilité nécessaire pour saisir d’éventuelles opportunités dans l’Association. Drafté en 18e position par San Antonio en 2018, Lonnie Walker IV totalise 342 matchs de saison régulière NBA et 19 apparitions en playoffs. Son profil athlétique, sa capacité de création et de finition font de lui la pièce maîtresse du projet sportif du Maccabi pour les saisons à venir.

Une signature qui doit ravir Jaylen Hoard, prolongé cet été pour trois ans, qui devrait bénéficier de davantage d’espaces pour s’exprimer à l’occasion de sa 2e saison en EuroLeague. Lonnie Walker IV va cependant devoir s’adapter à un contexte particulier au Maccabi Tel-Aviv, contraint d’évoluer à l’étranger en Coupe d’Europe.