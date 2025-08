Bastien Rieber, un détour par la NCAA pour poursuivre son « rêve d’EuroLeague »

Une première expérience plus qu’enrichissante pour Bastien Rieber. Le jeune meneur de 20 ans a pu faire partie du groupe de 12 joueurs appelés par Mickaël Hay, qui ont composé l’équipe de France U20, pour l’EuroBasket 2025 qui s’est déroulé à Héraklion en Grèce.

« J’ai pu voir le très haut niveau européen dans ma catégorie d’âge », déclare-t-il. « Ça m’a permis de savoir sur quels points je peux encore m’améliorer pour atteindre le meilleur niveau ». Une compétition physique dans laquelle le QI basket est à l’honneur. « L’équipe qui m’a le plus marqué est la Serbie », avoue-t-il. « Les 12 joueurs de leur équipe étaient tous sur la même longueur d’onde, ils étaient très intelligents tout en gardant la même intensité physique ».

« À Dijon, j’ai vraiment passé un cap »

Cette saison laisse une saveur particulière. L’ex-pensionnaire de la SIG Strasbourg s’apprête à faire le grand saut en rejoignant l’Université de Fresno State la saison prochaine. Il termine l’exercice 2024/2025 sous les couleurs des Espoirs de la JDA Dijon, avec 12,1 points de moyenne et 8,6 passes décisives. Ce qui fait de lui le meilleur passeur du championnat.

« J’ai vraiment passé un cap cette saison », confie l’ancien joueur de Mulhouse. « C’était l’objectif. Quand je suis venu à la JDA, j’ai également pu travailler physiquement et sur mon tir extérieur ». Effectivement, le jeune meneur est passé de 30 % de réussite à trois points à 43 % en l’espace d’une saison.

Une évolution considérable, lui qui était à 23 % lors de sa première saison Espoirs à la SIG. « Je suis vraiment content d’avoir pu évoluer de cette manière », souligne-t-il. Son choix de rejoindre Fresno State n’est pas un hasard, Bastien pourra y poursuivre son cursus et obtenir les rênes de l’équipe dans la gestion. « J’ai eu plusieurs visios avec les coachs et j’ai directement accroché avec le staff et la vision qu’ils avaient de moi », assume-t-il.

Là-bas, Bastien retrouvera un visage familier : Wilson Jacques, MVP de la saison avec 14,9 points, 10 rebonds et 1,9 passe décisive de moyenne. L’intérieur a signé un doublé remarquable en menant la JL Bourg au titre Espoirs et au sacre du Trophée du Futur. Ce ne sera pas la première fois que les deux joueurs évolueront sous le même maillot, eux qui ont pu se côtoyer en équipe de France lors de l’EuroBasket 2025. « On a vraiment pu apprendre à se connaître durant ces deux mois avec l’équipe de France », admet Rieber. « On a su créer des liens sur le terrain et en dehors pour que ce soit plus facile aux États-Unis ».

« La NCAA pourrait potentiellement me permettre

de décrocher des gros contrats en Europe »

Suite à la vague de départs de jeunes joueurs européens en NCAA, beaucoup mettent en doute leurs motivations sportives. Pour certains, ces départs sont le fruit d’un seul et même but : l’argent. Bastien Rieber réfute tout cela. « Pour moi, le but premier est de pouvoir être dans des structures où je vais pouvoir améliorer mes points faibles dans les meilleures conditions », évacue-t-il.

« Cela pourrait potentiellement me permettre de décrocher des gros contrats en Europe ». L’Alsacien sait ce qu’il veut et où il veut évoluer. « Mon rêve, ça a toujours été d’intégrer l’EuroLeague ». Mais pour y parvenir, Bastien le sait, il faudra encore travailler. « Il faut que je progresse physiquement et en dureté pour pouvoir résister au championnat pro », révèle-t-il. « Il faut également que je sois plus fiable sur mon tir. »