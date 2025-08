Charles Kahudi veut poursuivre sa carrière après son départ de l’ASVEL

Charles Kahudi (1,99 m, 39 ans) n’a pas encore raccroché les baskets. Après dix saisons au club de l’ASVEL, l’ailier emblématique aux multiples titres quitte l’institution rhodanienne sans transition immédiate vers un poste en interne, contrairement à ce qu’il avait initialement imaginé. À 39 ans, celui qu’on surnomme « L’Homme » veut continuer à jouer et se lance à la recherche d’un ultime défi, après une saison frustrante sur le plan sportif.

PROFIL JOUEUR Charles KAHUDI Poste(s): Ailier/Ailier Fort Taille: 199 cm Âge: 39 ans (19/07/1986) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 4,5 #178 REB 0,8 #218 PD 0,7 #179

Une sortie discrète, une envie intacte

Arrivé à l’ASVEL en 2015, Charles Kahudi y aura vécu une décennie marquée par les titres nationaux, le retour du club en EuroLeague et le déménagement dans la LDLC Arena. Dix années d’engagement total qui s’achèvent sans le scénario rêvé : « Cette fin n’est clairement pas celle que j’avais imaginée. On souhaite tous finir sur le parquet avec les copains, le maillot sur le dos et un titre », confiait-il au Progrès le 20 juin dernier.

L’exercice 2024-2025 aura été difficile pour l’ancien international, ralenti par une pubalgie. En tout, Kahudi n’a disputé que 20 matches sur 79. « Ce n’est évidemment pas la saison que j’aurais espérée », admet-il. « J’ai fait le maximum pour être prêt. Et même aujourd’hui je continue d’aller à la salle pour travailler. »

Pas de poste à l’ASVEL, une ouverture à l’exil

Dans un contexte de baisse budgétaire à l’ASVEL, Charles Kahudi ne s’est pas vu proposer de poste dans l’organigramme. Le rôle de directeur sportif qu’il espérait semble rester entre les mains de Michel Veyronnet. Un choix que le capitaine historique respecte, mais qui le pousse à explorer d’autres pistes : « Ce n’est pas d’actualité », résume-t-il au sujet de son avenir au sein du club.

Installé avec sa famille à Lyon, où il a trouvé un équilibre, le joueur ne ferme pourtant pas la porte à un départ pour son ultime saison professionnelle : « Si j’ai des opportunités ailleurs, bien évidemment que je les considérerai. (…) Aujourd’hui, je n’ai pas de doutes, je me sens bien physiquement, j’ai encore l’envie de donner et surtout de transmettre. »

Une rare longévité, une place à part

À l’heure où les carrières longues se raréfient, Charles Kahudi a incarné la stabilité et la loyauté à l’ASVEL. « Passer dix ans dans un club, c’est très rare de nos jours », souligne-t-il. Son attachement au projet de Tony Parker, avec lequel il a connu la renaissance du club, est indéniable : « J’ai eu la chance de vivre une longue et belle période de l’Asvel, avec beaucoup de titres, le retour en EuroLeague, l’entrée dans la LDLC Arena. »

Mais à l’heure de tourner la page, il le fait avec lucidité, sans amertume excessive, et avec cette volonté farouche de ne pas raccrocher sans une dernière danse. Sur un marché JFL saturé, Charles Kahudi représente une opportunité rare : l’expérience, la rigueur, et le leadership d’un champion.