Charles Kahudi quitte l’ASVEL après dix ans : une légende tourne la page

Charles Kahudi (1,99 m, 38 ans) ne portera plus le maillot de l’ASVEL. Le club villeurbannais a officialisé le départ de son emblématique capitaine dans un tweet, mettant fin à une collaboration de dix saisons marquées par de nombreux titres et une empreinte forte dans l’histoire moderne du club. Une page se tourne, même si l’ancien international français (38 ans en juillet) ne ferme pas totalement la porte à une suite sur les parquets.

Une sortie sans adieux sur le terrain

Arrivé à l’ASVEL en 2015, Charles Kahudi a remporté quatre titres de champion de France, deux Coupes de France et une Leaders Cup avec le club de Tony Parker. Mais sa dernière saison aura été extrêmement frustrante : seulement 20 matchs joués sur 79, une pubalgie persistante, un retour tardif et peu de temps de jeu. Il n’a pas pu disputer les phases finales de Betclic ÉLITE, ce qu’il regrette profondément. « Ce n’est pas la fin que j’avais imaginée. Comme tout le monde, on souhaite terminer sur le parquet avec les copains, le maillot sur le dos et un titre », a-t-il confié dans les colonnes du Progrès.

Pas de rôle dans le staff, mais une envie de transmettre

Un temps évoquée, son intégration dans l’organigramme du club n’est finalement « pas d’actualité ». Mais Charles Kahudi reste dans la région lyonnaise, où il a trouvé un équilibre familial. Il a décidé de s’investir dans le projet du Ouest Lyonnais Basket, qui évolue en Nationale 2 masculine. Une manière pour lui de rester connecté à sa passion et de partager son expérience. « Aujourd’hui, je n’ai pas de doutes, je me sens bien physiquement, j’ai encore l’envie de donner et surtout de transmettre », affirme-t-il.

Un avenir encore ouvert

Le capitaine historique de l’ASVEL ne veut pas refermer trop vite le chapitre de sa carrière de joueur. « Si j’ai des opportunités ailleurs, bien évidemment que je les considérerai », indique-t-il. À 38 ans, il se sent encore capable de contribuer sur un terrain, avec un rôle évidemment différent mais avec la même passion.

En attendant de connaître sa prochaine destination, s’il y en a une, l’ASVEL lui a rendu hommage. « Merci pour tout Cap’tain, tu es un Grand Monsieur ! », a écrit le club sur ses réseaux sociaux. Une reconnaissance logique pour celui qui a tant donné, toujours avec une grande humilité.