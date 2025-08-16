Recherche
WNBA

Janelle Salaün et Iliana Rupert s’illustrent à 3-points, Seattle renoue enfin avec la victoire

WNBA - Première victoire depuis trois semaines pour le Seattle Storm du duo Williams/Malonga dans un match historique au Canada, tandis que le trio Salaün-Rupert-Leite a combiné pour 36 points avec Golden State.
|
00h00
Résumé
Janelle Salaün et Iliana Rupert s’illustrent à 3-points, Seattle renoue enfin avec la victoire

4/4 à 3-points pour Iliana Rupert cette nuit !

Crédit photo : © Kelley L Cox-Imagn Images

La saison régulière WNBA édition 2025 est officiellement entrée dans son dernier quart. Si certaines équipes n’ont déjà plus rien à jouer, une bonne partie sont encore en course pour les playoffs. Chaque place dans le Top 8 vaudra cher, vu qu’au moins 10 équipes sont en course. Alors forcément, chaque match du Seattle Storm (actuellement 8e) et de ses deux joueuses françaises relève d’une certaine importance.

Seattle relève la tête

Surtout que l’équipe du nord-ouest des États-Unis était sur une série de cinq défaites d’affilée. Face au Atlanta Dream qui squatte le podium depuis plusieurs semaines, l’enjeu était grand. Les deux équipes ont livré une belle partition avec beaucoup de rebondissements, et un score final serré (victoire du Storm 80-78). De quoi ravir les fans canadiens de Vancouver (à 2h de route de Seattle), puisque le match était disputé pour la première fois sur le sol canadien. C’était même la première fois de l’histoire qu’un match de WNBA se jouait en dehors des États-Unis. De quoi marquer la volonté d’expansion de la ligue, qui aura une franchise à Toronto (le Tempo) à partir de 2026.

Gabby WILLIAMS
Gabby WILLIAMS
11
PTS
2
REB
2
PDE
Logo WNBA
ATL
78 80
SEA
Dominique MALONGA
Dominique MALONGA
12
PTS
8
REB
2
PDE
Logo WNBA
ATL
78 80
SEA

Côté sportif, le Storm s’est fait peur en encaissant un 21-4 dans le dernier quart-temps, laissant le Dream repasser devant au score (76-71). Avant de finalement terminer sur un 9-2 pour s’adjuger la victoire (78-80). Titulaire mais pour une fois sous les 30 minutes de jeu (25), la All-Star Gabby Williams (1,80 m, 28 ans) s’est concentrée sur le scoring, marquant 11 points à 5/9 aux tirs (dont 1/4 à 3-points), 2 rebonds, 2 passes décisives, 1 interception et 1 contre. Elle a notamment dépassé les 1500 points en carrière WNBA.

LIRE AUSSI

Encore bien responsabilisée en sortie de banc, Dominique Malonga (1,97 m, 19 ans) a été gênée par les fautes (4), mais termine tout de même avec 11 points à 6/9 aux tirs, 8 rebonds (dont 3 offensifs) et 2 passes décisives en 19 minutes. Deux double-double sont à noter dans cette rencontre, de Skylar Diggins avec Seattle (21 points, 11 passes décisives) et Brionna Jones à Atlanta (18 points, 10 rebonds).

Salaün et Rupert en mode snipers

Du côté des Golden State Valkyries, leur match a davantage relevé de la promenade de la santé. Face à une équipe de Chicago en pleine dégringolade et handicapée par les blessure de ses deux leaders (Angel Reese et Courtney Vandersloot), il n’y a pas eu match (score final 90-59). L’écart s’est fait dans le troisième quart-temps, au sein duquel les Californiennes ont infligé un 15-0. La rotation raccourcie du Sky n’a pas eu les jambes en  fin de match. Les trois françaises des Valkyries ont performé. Notamment l’ailière Janelle Salaün (1,88 m, 23 ans) et la pivot Iliana Rupert (1,94 m, 24 ans).

Janelle SALAÜN
Janelle SALAÜN
15
PTS
6
REB
3
PDE
Logo WNBA
CHI
59 90
GOL
Iliana DOSSOU-YOVO RUPERT
Iliana DOSSOU-YOVO RUPERT
14
PTS
2
REB
3
PDE
Logo WNBA
CHI
59 90
GOL

Grâce à leur tir extérieur – respectivement 3/7 et 4/4 à 3-points – elles ont marqué 15 et 14 points. Au global, les Valkyries ont tiré à 52% à 3-points en 27 tentatives. Rupert a été oubliée par la défense adverse, et a vite dégainé son shoot à chaque cartouche qu’on lui laissait. On note aussi les 7 points de Carla Leite (1,75 m, 21 ans), véritable dragster en sortie de banc. Les Valkyries récupèrent la 6e place à Indiana. Et battent le record officiel de victoires (18) pour une équipe d’expansion.

Dernière tricolore engagée cette nuit, Monique Akoa-Makani (1,79 m, 24 ans) a eu fort à faire pour défendre l’armada des Las Vegas Aces. Sans succès malgré un beau combat, puisque son Phoenix Mercury s’incline à domicile 83-86. Impossible de résister aux 30 points et 16 rebonds de la MVP en titre A’ja Wilson. Malgré une prestation complète d’Akoa-Makani, avec 8 points à 3/9 aux tirs (dont 2/5 à 3-points), 4 rebonds et 6 passes décisives en 32 minutes. La franco-camerounaise semble avoir pris la bonne décision de décliner l’AfroBasket avec les Lionnes, pour se concentrer sur une saison rookie décidément surprenante.

Monique AKOA-MAKANI
Monique AKOA-MAKANI
8
PTS
4
REB
6
PDE
Logo WNBA
PHO
83 86
VEG
Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
