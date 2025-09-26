Giannis Antetokounmpo et Vassilis Spanoulis au cœur des ambitions de la fédération grecque

Après la médaille de bronze décrochée à l’EuroBasket 2025, la Grèce souhaite poursuivre sur sa lancée en s’appuyer sur deux piliers : Giannis Antetokounmpo, et l’entraîneur Vassilis Spanoulis. Le président de la fédération hellénique, Vangelis Liolios, a clarifié ses intentions pour la suite lors d’une interview accordée à la télévision publique grecque.

Concernant la superstar des Milwaukee Bucks, Vangelis Liolios s’est montré particulièrement confiant. « Giannis, tant qu’il est en bonne santé, se rendra toujours disponible pour l’équipe nationale. Toujours, cela veut dire toujours », a-t-il déclaré selon Eurohoops. Cette assurance témoigne de l’attachement indéfectible du Greek Freak à sa sélection nationale, un atout majeur pour la Grèce, qui entamera bientôt les qualifications pour la Coupe du Monde FIBA 2027.

La sélection hellénique affrontera la Roumanie à Athènes le 27 novembre, puis se déplacera au Portugal le 30 novembre, dans un groupe à quatre équipes avec le Monténégro.

Spanoulis, entre obligations professionnelles et passion nationale

La situation de Vassilis Spanoulis s’avère plus complexe. L’ancien meneur de 43 ans, désormais entraîneur de l’AS Monaco, jongle entre ses responsabilités en EuroLeague et son attachement à l’équipe nationale grecque. « Nous voulons qu’il reste. Certaines questions doivent être résolues. Dans tous les cas, peu importe la situation, il y a toujours des questions », a expliqué Liolios.

Le président de la fédération a souligné le lien particulier qui unit Spanoulis à la sélection : « Je pense que Vassilis est une personne, un entraîneur, un ancien joueur, qui est profondément lié à l’équipe nationale. J’ai toujours dit que la Grèce et l’équipe nationale coulent dans ses veines. D’autre part, c’est un entraîneur professionnel, avec diverses obligations, et nous devons voir comment celles-ci peuvent s’adapter au bénéfice de tous. »

Pour la saison 2025-2026, Spanoulis se concentrera sur la direction de Monaco en EuroLeague et dans les compétitions domestiques françaises. L’équipe de la Principauté recevra l’Anadolu Efes le 26 novembre et Paris le 4 décembre, dates proches de la fenêtre FIBA. « Si nous parvenons à un accord et si c’est possible pour le bien de l’équipe nationale, il entraînera », a conclu Liolios concernant la participation de Spanoulis aux qualifications.