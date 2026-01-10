Recherche
EuroLeague

Cinquième défaite de suite pour l’Anadolu Efes Istanbul en EuroLeague

EuroLeague - Battus vendredi soir à l’Allianz Cloud par l’Olimpia Milan (87-74), l’Anadolu Efes Istanbul enchaîne une cinquième défaite consécutive en EuroLeague. Dans un contexte difficile, le Français Brice Dessert a été le seul tricolore aligné côté stambouliote.
00h00
Cinquième défaite de suite pour l'Anadolu Efes Istanbul en EuroLeague

Soirée compliquée pour l’Anadolu Efes à Milan

Crédit photo : EuroLeague

L’Anadolu Efes Istanbul traverse une période noire en EuroLeague. En déplacement à Milan ce vendredi soir, le club turc a de nouveau chuté, s’inclinant 87-74 face à une équipe milanaise transcendée, dans une salle de l’Allianz Cloud garnie de 5 362 spectateurs à l’occasion du 90e anniversaire du club lombard.

– Journée 21

Un renversement total après la pause

Longtemps devant dans la rencontre, Efes a pourtant compté jusqu’à 14 points d’avance. Mais la seconde période a totalement basculé en faveur de l’Olimpia Milano. Les joueurs du club italien ont infligé un cinglant 24-8 dans le 3/4 Temps, laissant les Turcs sans solution offensive.

Homme du match, Armani Brooks a livré une prestation exceptionnelle avec 31 points, son record en carrière en EuroLeague, dont 7 paniers à trois points sur 12 tentatives. Il a notamment enchaîné quatre tirs primés consécutifs dans le dernier quart-temps pour assommer Efes. Zach LeDay a ajouté 15 points, tandis que Leandro Bolmaro a compilé 12 points et 4 passes décisives.

L’Anadolu Efes en panne offensive, Dessert seul Français aligné

Côté turc, la panne a été nette au retour des vestiaires, avec seulement 25 points inscrits dans les 20 dernières minutes. Malgré la défaite, Saben Lee s’est distingué pour son 3e match sous ses nouvelles couleurs avec 19 points, tandis que Nick Weiler-Babb a livré une ligne complète (12 points, 4 rebonds, 5 passes décisives).

Unique Français présent sur le parquet dans les rangs de l’Anadolu Efes Istanbul en l’absence de Rodrigue Beaubois, Vincent Poirier et Isaïa Cordinier, Brice Dessert (2,12 m, 22 ans) a apporté sa contribution en sortie de banc. En 13 minutes de jeu, l’intérieur tricolore a compilé 6 points, 3 rebonds et 1 passe décisive.

Brice DESSERT
Brice DESSERT
6
PTS
3
REB
1
PDE
Logo EuroLeague
EA7
87 74
EFE

Une spirale négative inquiétante

Avant ce revers en Italie, l’Anadolu Efes avait déjà chuté face au Paris Basketball, contre l’Étoile Rouge de Belgrade, sur le parquet de l’ASVEL et contre Dubaï. Le dernier succès des Turcs remonte au 17 décembre 2025, avec une victoire 87-64 face au Žalgiris Kaunas. Au classement, l’Anadolu Efes pointe désormais à la 18e place avec un bilan de 6 victoires pour 15 défaites, juste devant l’ASVEL et le Partizan Belgrade qui ont le même bilan comptable.

Cap sur Baskonia pour tenter de réagir

Le prochain rendez-vous est déjà capital pour le club stambouliote. L’Anadolu Efes accueillera Baskonia le 15 janvier. Les Espagnols occupent la 16e place avec 7 victoires pour 14 défaites, dans une EuroLeague toujours plus serrée.

