Mathis Dossou-Yovo et Nicolas Lang absents à Nanterre et Limoges pour le retour de la Betclic ELITE en 2026

Leur absence est la pire des présences pour les supporters du basket français. Alors que la Betclic ELITE reprenait ses droits ce samedi 10 janvier à l’occasion du multiplex de la 15e journée, deux stars du championnat de France manquaient à l’appel de leurs équipes respectives. Mathis Dossou-Yovo (2,06 m, 25 ans) et Nicolas Lang (1,96 m, 35 ans) ont ajouté leurs nom à la liste des absents ce weekend.

Notre intérieur Mathis Dossou-Yovo sera forfait pour le match de ce soir. pic.twitter.com/UF8ZTEY5vd — Nanterre 92 (@Nanterre92) January 10, 2026

Sans plus de détails, le club de Nanterre a annoncé, dix minutes avant l’entre-deux à Dijon, que son intérieur et meilleur marqueur était forfait pour le match au Palais des Sports. Le All-Star, candidat au titre de MVP de Betclic ELITE, était néanmoins du déplacement en Bourgogne, restant toutefois en civil.

Pour Limoges, c’est notre confrère Matthieu Marot qui a indiqué l’absence de Nicolas Lang contre Chalon. Déjà sans Shawn Tanner ni Justin Lewis, le CSP devait composer sans son cadre. L’international français a tenu à l’écart également, car malade.