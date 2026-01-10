Recherche
Betclic ELITE

Mathis Dossou-Yovo et Nicolas Lang absents à Nanterre et Limoges pour le retour de la Betclic ELITE en 2026

Betclic ELITE - Les deux internationaux français Mathis Dossou-Yovo et Nicolas Lang ont manqué la première rencontre de l'an 2026 de leurs équipes respectives. Leurs absences ont été tenues secrètes jusqu'aux derniers instants de l'entre-deux de la 15e journée de championnat.
00h00
Mathis Dossou-Yovo et Nicolas Lang absents à Nanterre et Limoges pour le retour de la Betclic ELITE en 2026

Mathis Dossou-Yovo (à l’image) et Nicolas Lang ont manqué à l’appel du retour du championnat en 2026.

Crédit photo : Julie Dumélié

Leur absence est la pire des présences pour les supporters du basket français. Alors que la Betclic ELITE reprenait ses droits ce samedi 10 janvier à l’occasion du multiplex de la 15e journée, deux stars du championnat de France manquaient à l’appel de leurs équipes respectives. Mathis Dossou-Yovo (2,06 m, 25 ans) et Nicolas Lang (1,96 m, 35 ans) ont ajouté leurs nom à la liste des absents ce weekend.

Sans plus de détails, le club de Nanterre a annoncé, dix minutes avant l’entre-deux à Dijon, que son intérieur et meilleur marqueur était forfait pour le match au Palais des Sports. Le All-Star, candidat au titre de MVP de Betclic ELITE, était néanmoins du déplacement en Bourgogne, restant toutefois en civil.

Pour Limoges, c’est notre confrère Matthieu Marot qui a indiqué l’absence de Nicolas Lang contre Chalon. Déjà sans Shawn Tanner ni Justin Lewis, le CSP devait composer sans son cadre. L’international français a tenu à l’écart également, car malade.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
