Betclic ELITE

Limoges CSP privé de Justin Lewis et Shawn Tanner face à l’Élan Chalon

Betclic ELITE - Sans Justin Lewis ni Shawn Tanner, tous deux malades, le Limoges CSP reçoit l’Élan Chalon ce samedi soir à Beaublanc dans un contexte sportif délicat, après trois défaites consécutives en Betclic ELITE.
|
00h00
Résumé
Écouter
Privé de Justin Lewis et Shawn Tanner, le CSP reçoit l’Élan Chalon avec l’obligation de réagir après trois revers consécutifs.

Crédit photo : Quentin Berbey / Limoges CSP

Le Limoges CSP joue gros ce samedi à Beaublanc. Opposé à l’Élan Chalon, le club limougeaud doit composer avec deux absences : Justin Lewis (2,01 m, 23 ans) et Shawn Tanner (1,94 m, 24 ans), tous deux forfaits pour cause de maladie. Un nouveau coup dur pour une équipe en difficulté depuis plusieurs semaines, battue à huit reprises lors de ses neuf dernières sorties.

Un contexte pesant à Beaublanc

Treizième de Betclic ELITE avec un bilan de 4 victoires pour 10 défaites, le Limoges CSP reste sur trois revers consécutifs et sait qu’il devra montrer un autre visage devant son public pour enrayer la spirale négative.

Les sourires se font rares dans le camp limougeaud, comme l’a récemment confié Hugo Invernizzi dans Le Populaire : « L’ambiance dans le groupe est celle d’une équipe avec quatre victoires pour dix défaites. Quand tu coupes avec un tel bilan, tu n’oublies pas les soucis. Les résultats sont frustrants pour tout le monde. Il ne faut pas croire qu’on s’en fout. »

Justin Lewis, une rotation en moins

L’absence de Justin Lewis prive le CSP d’un joueur important dans la rotation. En 12 matchs disputés cette saison, l’intérieur américain qui découvre l’exigence de la Betclic ELITE compile 5,6 points, 4,1 rebonds et 0,9 passe décisive pour 7,7 d’évaluation en 15 minutes de moyenne. Sans lui, le secteur intérieur limougeaud devra encore se réorganiser face à une équipe chalonnaise solide.

PROFIL JOUEUR
Justin LEWIS
Poste(s): Ailier Fort
Taille: 201 cm
Âge: 23 ans (12/04/2002)

Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
5,6
#147
REB
4,1
#48
PD
0,9
#146
Toujours pas de débuts pour Shawn Tanner

Pour Shawn Tanner, la situation continue de s’éterniser. Arrivé à l’intersaison 2025 après une saison en ELITE 2 à Roanne où il tournait à 9,6 points de moyenne, l’ailier n’a toujours pas disputé la moindre minute officielle avec le CSP. Revenu de blessure après trois mois d’absence, il était resté sur le banc lors des derniers matchs, avant d’être cette fois forfait, malade.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Shawn Tanner.jpg
Shawn TANNER
Poste(s): Ailier
Taille: 194 cm
Âge: 24 ans (22/09/2001)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2024-2025 / ELITE 2
PTS
9,6
#81
REB
2,6
#143
PD
1,1
#163

Chalon, un adversaire solide

En face, l’Élan Chalon se présente à Beaublanc avec un bilan bien plus confortable. Huitième du classement avec 8 victoires pour 6 défaites, le club bourguignon arrive sans la même pression et avec l’ambition de conforter sa place dans la première moitié de tableau.

Entre-deux à 18h20 au Palais des Sports de Beaublanc. Devant ses supporters, le Limoges CSP n’a plus vraiment le choix : malgré les absences, il doit réagir.

Limoges
Limoges
Suivre

Commentaires

lefree74
shawn of the dead !!!!
Répondre
(0) J'aime
jeronimo
Tanner postule pour reprendre le rôle de l' homme invisible
Répondre
(0) J'aime
