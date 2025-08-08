Recherche
Betclic Élite

Le Limoges CSP engage un ailier-fort en provenance de la G-League

Betclic ELITE - Le Limoges CSP a annoncé la signature de l'ailier américain Justin Lewis. Âgé de 23 ans, ce dernier va jouer pour la première fois en Europe, après plusieurs saisons en G-League.
|
00h00
Résumé
Le Limoges CSP engage un ailier-fort en provenance de la G-League

Justin Lewis a effectué son cursus universitaire NCAA à Marquette.

Crédit photo : Vincent Carchietta - USA TODAY Sports

Le Limoges CSP va lancer la carrière européenne de Justin Lewis. Le club limougeaud a annoncé la signature de ce poste 3-4 américain pour la saison 2025-2026, dont le rôle sera d’étirer les défenses adverses avec son profil de joueur moderne.

Deux contrats avec les Chicago Bulls… mais aucun match NBA

Justin Lewis (2,01 m, 23 ans) est attendu comme l’un des hommes-forts du Limoges CSP sur les ailes la saison prochaine. Natif de Baltimore, il a quitté sa ville après le lycée pour évoluer à l’université de Marquette en NCAA. Après une première saison en-dessous des radars avec les Golden Eagles, sa seconde a été beaucoup plus marquante, alignant 16,8 points à 44% aux tirs dont 34% à 3-points, 7,9 rebonds, 1,1 interception et 0,6 contre en 32 minutes de jeu.

Justin Lewis s’est révélé en NCAA lors de sa seconde année à Marquette. (Photo : Jeff Hanisch – USA TODAY Sports)

Non drafté en NBA à l’issue de la cuvée 2022, Justin Lewis a malgré tout signé un contrat two-way avec les Chicago Bulls. Rapidement blessé aux ligaments croisés, il connaît cependant une saison blanche en 2022-2023. Malgré une seconde signature avec la franchise, il ne portera jamais le maillot des Taureaux. 

Ainsi, Justin Lewis a évolué ces deux dernières saisons en G-League, avec les Windy City Bulls, les Salt Lake City Stars ou encore les Delaware Blue Coats. La saison dernière, il a compilé 7,8 points à 45% aux tirs, 4,3 rebonds et 1,4 passe décisive en 20 minutes de jeu en moyenne dans l’antichambre de la NBA.

PROFIL JOUEUR
Justin LEWIS
Poste(s): Ailier Fort
Taille: 201 cm
Âge: 23 ans (12/04/2002)

Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2024-2025 / G League
PTS
7,8
#364
REB
4,3
#274
PD
1,4
#365

Un joueur polyvalent qui doit aider des deux côtés

Amené à évoluer davantage au poste d’ailier-fort, Justin Lewis doit amener de la complémentarité avec Kenny Baptiste, notamment sur du tir extérieur. Le directeur sportif, Crawford Palmer, est convaincu que le nouveau joueur du CSP va apporter aussi bien offensivement que défensivement.

« C’est un gros athlète, capable d’étirer les défenses avec son adresse à 3-points, c’est un joueur polyvalent qui doit nous aider les deux côtés du terrain », décrit le DS limougeaud. « Bien qu’il devra s’adapter au basket européen, il tient à réussir au CSP et apportera une vraie éthique de travail liée à une dimension physique taillée pour notre ligue. Ajouté à Kenny Baptiste, Nikola Jovanovic et Gavin Ware, nous devrions avoir un secteur intérieur plus qu’intéressant pour aborder la saison. »

Avec désormais 10 joueurs sous contrat professionnel, le Limoges CSP attend une dernière recrue pour boucler son mercato estival : un meneur de jeu.

L’effectif version 2025/26 du Limoges CSP :

  • ? – Vincent Amsellem
  • Nicolas Lang – Armaan Franklin – Leon Stergar – Mamadou Guisse – Shawn Tanner
  • Gawin Ware – Nikola Jovanovic – Justin Lewis – Kenny Baptiste
Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
Commentaires

cbforever
Quel intérêt d'avoir 11 joueurs pro quand on ne joue pas de coupe d'Europe ? 🤔
Répondre
(0) J'aime
glidos
Tanner, qui n'a pas le niveau Elite 1, (comme Amsellem ou Guisse / merci Palmer !), sera sans doute prêté.
Répondre
(0) J'aime
roblackman
pas le niveau ? il n'a pas disputé un seul match!!! Il a de meilleures stats que Zeke Moore. Guisse est international .Sinon pour les 11 pro, cela évite d'avoir un problème dans les rotations et pallier aux blessures le cas échéant.
(0) J'aime
