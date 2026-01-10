L’AS Monaco contrainte d’accepter un changement de date contre l’Olympiakos

Monaco informe ses supporters d’un changement de date imposé par l’EuroLeague pour la rencontre face à l’Olympiakos. Prévu à l’origine le vendredi 13 mars 2026, le match face à la formation grecque d’Evan Fournier se disputera finalement le jeudi 12 mars 2026 à 19h, à la salle Gaston-Médecin.

🚨 CHANGEMENT DE DATE

Un changement décidé par l’EuroLeague

Selon le club monégasque, cette décision a été prise de manière unilatérale par l’EuroLeague, en raison de la programmation d’un autre match impliquant l’Olympiacos et le Fenerbahçe le 17 mars. Une situation que la Roca Team dit avoir tenté d’éviter.

« L’EuroLeague a décidé unilatéralement de modifier la date du match initialement prévue le vendredi 13 mars 2026, en la déplaçant au jeudi 12 mars 2026 », précise le communiqué du club, qui ajoute avoir « entrepris toutes les démarches possibles afin de conserver la date initiale », sans succès.

Des solutions proposées aux supporters

Si le club regrette ouvertement cette décision, indépendante de sa volonté, il a tenu à accompagner au mieux les supporters déjà munis de billets. Les tickets achetés pour le 13 mars resteront valables pour la nouvelle date du 12 mars, sans aucune démarche à effectuer.

Un nouvel épisode qui illustre, une fois encore, les contraintes du calendrier en EuroLeague, parfois difficiles à concilier avec les réalités locales et l’organisation des clubs.