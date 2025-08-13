La rookie Dominique Malonga en pleine explosion : « Elle représente l’avenir »

Au mois de juillet, elle tournait à tout juste 5 points de moyenne en jouant 11 minutes par match. En août, Dominique Malonga (1,97 m, 19 ans) a quasiment triplé sa moyenne. Un déclic soudain aux trois-quarts de la saison régulière, à une période où les rookies peuvent plutôt se heurter au fameux “wall” à cause de l’enchaînement des matchs (2 à 3 par semaine). Mais il faut dire que la n°2 de Draft a longtemps été préservée par le staff, pour l’intégrer en douceur et l’habituer au rythme de la WNBA, sur et en dehors du terrain. À raison d’une dizaine de minutes par match, elle ne s’est pas épuisée. Jusqu’à ce mois d’août.

Deux matchs à 20 points et 10 rebonds

Alors que le place en playoffs du Storm n’est pas acquise, le coaching staff a réduit sa rotation. Toujours remplaçante de l’Australienne Ezi Magbegor, Malonga voit en revanche son temps de jeu augmenter, quitte à parfois jouer avec des lineups à 2 pivots. Sa mobilité et son agilité rendent cela possible. Elle est maintenant la sixième joueuse de cet effectif, avec plus de 22 minutes de moyenne en août. Avec une excellente production sur ces cinq matchs : 14,4 points à 64,6% aux tirs, et 7,8 rebonds.

On a pu voir son toucher près du panier ou sa capacité à courir en transition. Elle a notamment fait parler avec ses deux matchs en 20-10, ce qu’aucune joueuse de son âge n’avait réussi dans l’histoire de la WNBA. L’occasion de terminer des matchs sur le parquet en vis-à-vis avec des très grands noms de la ligue américaine comme A’Ja Wilson. Un apprentissage à vitesse grand V pour la plus jeune joueuse de la ligue.

Dominique Malonga is on a roll 👏 With 20 points and 11 rebounds, she becomes the youngest player (19 years-old) in WNBA history to record back-to-back games of 20+ PTS !#WelcometotheW | WNBA Rival Week presented by @Ally pic.twitter.com/uxFK0DACUU — WNBA (@WNBA) August 11, 2025

« On va se reposer de plus en plus sur elle »

« Dom est sur la pente ascendante depuis un moment maintenant. Elle joue bien mieux que son âge et son expérience » l’a encouragé sa compatriote et mentor Gabby Williams en conférence de presse. « Elle ne le dira pas, mais c’est elle qui travaille le plus à l’entraînement. Et ça porte ses fruits. C’est la première à arriver à la salle, la dernière à partir, même dans les jours offs. Il faut lui donner du crédit pour ça, elle a la discipline d’un vétéran mais à 19 ans. » Une éthique de travail aussi appréciée par sa coach Noelle Quinn, qui veut « continuer à lui donner des minutes » et « se reposer de plus en plus sur elle » dans le jeu. « Elle représente l’avenir » conclut-elle.

Seule ombre au tableau : ses performances sont arrivées dans des défaites. Seattle reste en effet sur cinq revers consécutifs, tous avec quatre points d’écart ou moins. Malonga a d’ailleurs eu un plus/minus positif dans la majorité d’entre eux, preuve de son impact. Mais le sentiment reste doux-amer. Désormais huitième au classement, le Storm est passé derrière les Valkyries et ses trois Françaises, et va devoir se battre pour aller en playoffs.

Avec une Dominique Malonga qui joue un rôle majeur dans cette course ? « Maintenant quand j’entre sur le parquet, je sais que je peux contribuer. J’essaye de jouer simple, de me concentrer sur mes forces, comme la finition dans la raquette, les rebonds, poser des bons écrans… C’est là-dessus que je suis excellente. Je vais continuer à faire ça, car pour l’instant ça fonctionne » avance-t-elle.