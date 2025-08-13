Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
WNBA

La rookie Dominique Malonga en pleine explosion : « Elle représente l’avenir »

WNBA - Après des débuts timides et brouillons, Dominique Malonga n'est plus la même joueuse depuis quelques semaines, comme le prouvent ses deux derniers matchs à 20 points et 10 rebonds. Une éclosion accompagnée par son staff et ses coéquipières qui la poussent.
|
00h00
Résumé
La rookie Dominique Malonga en pleine explosion : « Elle représente l’avenir »

Malonga est de loin la plus jeune joueuse de WNBA

Crédit photo : © John Jones-Imagn Images

Au mois de juillet, elle tournait à tout juste 5 points de moyenne en jouant 11 minutes par match. En août, Dominique Malonga (1,97 m, 19 ans) a quasiment triplé sa moyenne. Un déclic soudain aux trois-quarts de la saison régulière, à une période où les rookies peuvent plutôt se heurter au fameux “wall” à cause de l’enchaînement des matchs (2 à 3 par semaine). Mais il faut dire que la n°2 de Draft a longtemps été préservée par le staff, pour l’intégrer en douceur et l’habituer au rythme de la WNBA, sur et en dehors du terrain. À raison d’une dizaine de minutes par match, elle ne s’est pas épuisée. Jusqu’à ce mois d’août.

LIRE AUSSI

Deux matchs à 20 points et 10 rebonds

Alors que le place en playoffs du Storm n’est pas acquise, le coaching staff a réduit sa rotation. Toujours remplaçante de l’Australienne Ezi Magbegor, Malonga voit en revanche son temps de jeu augmenter, quitte à parfois jouer avec des lineups à 2 pivots. Sa mobilité et son agilité rendent cela possible. Elle est maintenant la sixième joueuse de cet effectif, avec plus de 22 minutes de moyenne en août. Avec une excellente production sur ces cinq matchs : 14,4 points à 64,6% aux tirs, et 7,8 rebonds.

On a pu voir son toucher près du panier ou sa capacité à courir en transition. Elle a notamment fait parler avec ses deux matchs en 20-10, ce qu’aucune joueuse de son âge n’avait réussi dans l’histoire de la WNBA. L’occasion de terminer des matchs sur le parquet en vis-à-vis avec des très grands noms de la ligue américaine comme A’Ja Wilson. Un apprentissage à vitesse grand V pour la plus jeune joueuse de la ligue.

« On va se reposer de plus en plus sur elle »

« Dom est sur la pente ascendante depuis un moment maintenant. Elle joue bien mieux que son âge et son expérience » l’a encouragé sa compatriote et mentor Gabby Williams en conférence de presse. « Elle ne le dira pas, mais c’est elle qui travaille le plus à l’entraînement. Et ça porte ses fruits. C’est la première à arriver à la salle, la dernière à partir, même dans les jours offs. Il faut lui donner du crédit pour ça, elle a la discipline d’un vétéran mais à 19 ans. » Une éthique de travail aussi appréciée par sa coach Noelle Quinn, qui veut « continuer à lui donner des minutes » et « se reposer de plus en plus sur elle » dans le jeu. « Elle représente l’avenir » conclut-elle.

Seule ombre au tableau : ses performances sont arrivées dans des défaites. Seattle reste en effet sur cinq revers consécutifs, tous avec quatre points d’écart ou moins. Malonga a d’ailleurs eu un plus/minus positif dans la majorité d’entre eux, preuve de son impact. Mais le sentiment reste doux-amer. Désormais huitième au classement, le Storm est passé derrière les Valkyries et ses trois Françaises, et va devoir se battre pour aller en playoffs.

Avec une Dominique Malonga qui joue un rôle majeur dans cette course ? « Maintenant quand j’entre sur le parquet, je sais que je peux contribuer. J’essaye de jouer simple, de me concentrer sur mes forces, comme la finition dans la raquette, les rebonds, poser des bons écrans… C’est là-dessus que je suis excellente. Je vais continuer à faire ça, car pour l’instant ça fonctionne » avance-t-elle.

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
WNBA
WNBA
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
derniermot
Qui diffuse la WNBA ? BeIN ?
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Isiaha Mike avait brillé avec la JL Bourg avant d'être peu utilisé au Partizan Belgrade en 2024-2025
EuroLeague
00h00De retour en EuroLeague, Valence vise un ancien joueur de la JL Bourg
Melvin Ajinça face à Nadir Hifi, un duel à suivre en Betclic ELITE en 2025-2026
Betclic ELITE
00h00Les nouveaux horaires des matches de Betclic ÉLITE en 2025-2026
WNBA
00h00La rookie Dominique Malonga en pleine explosion : « Elle représente l’avenir »
Ibrahima Magassa reste en Suède
Interviews
00h00ITW, Ibrahim Magassa jeune Français dans le championnat suédois : « C’est un style de jeu qui me convient totalement »
Rokas Jokubaitis quitte le Maccabi Tel-Aviv pour rejoindre le Bayern Munich
EuroLeague
00h00Rokas Jokubaitis, le pari osé du Bayern Munich jusqu’en 2028
Justine Loubens s'est désengagée de Tarbes pour signer à La Roche Vendée
La Boulangère Wonderligue
00h00Tarbes relégué, Justine Loubens va finalement jouer à La Roche Vendée
Adam Atamna peut-il être drafté au premier tour en 2026
NBA
00h00NBA Draft 2026 : Adam Atamna seul Français dans le Top 50 de Bleacher Report
Alpha Diallo a marqué 28 points en ouverture de l'AfroBasket
À l’étranger
00h00Alpha Diallo brille d’entrée à l’AfroBasket avec la Guinée
Sara Scalia a joué pour l'équipe nationale d'Italie
La Boulangère Wonderligue
00h00L’ASVEL Féminin attire une internationale italienne
C'est officiel : David Joplin rejoint le BCM Gravelines-Dunkerque
Betclic ELITE
00h00Le BCM Gravelines-Dunkerque officialise une nouvelle arrivée
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00À quelques jours de sa peine de prison, un ex-joueur NBA implore Trump pour une grâce présidentielle
NBA
00h00Jordan ou Curry ? Steve Kerr compare les deux légendes
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo ou Nikola Jokić aux Lakers ? Ice Cube a tranché
NBA
00h00Les Chicago Bulls dans l’impasse pour… 10 millions de dollars ?
NBA
00h00Josh Giddey dans le viseur des Warriors : un échange compliqué avec Chicago
NBA
00h00Les Boston Celtics prolongent leur coach champion NBA
NBA
00h00Pas de prolongation pour Trae Young à Atanta !
NBA
00h00Les chiffres de l’incroyable perte de poids de Luka Dončić révélés !
Javonte Green arrive à Détroit
NBA
00h00Les Detroit Pistons signent un ailier solide pour la saison 2025-2026
NBA
00h00Le programme de la soirée d’ouverture NBA et des matchs de Noël dévoilé
1 / 0