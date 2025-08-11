Dominique Malonga en remet une couche : nouveau gros double-double sur le terrain de Los Angeles

Alors que la saison rookie de Dominique Malonga en WNBA avait démarré timidement, de manière assez logique au vue de son jeune âge dans la Ligue, la Française a semble-t-elle voulu donner une toute autre tournure à son exercice 2025 au mois d’août.

Malonga sur sa lancée… avec une dernière faute fatale

Deux jours après avoir réalisé son record en carrière contre Las Vegas (22 points et 12 rebonds en 25 minutes), Dominique Malonga (1,97 m, 19 ans) a quasiment fait aussi bien sur le terrain de Los Angeles. Gratifiée par sa coach de son plus gros temps de jeu depuis le début de la saison (29 minutes), la native de Yaoundé a délivré un nouveau double-double en 20-10, avec 20 unités et 11 rebonds (3 offensifs), toujours avec efficacité (9/12 aux tirs dont 1/1 à 3-points). Après être devenu la plus jeune joueuse à enregistrer un match en 20-10, la joueuse de 19 ans détient maintenant le record de précocité dans le fait d’enchaîner deux matchs à 20 points ou plus.

Si Dominique Malonga a brillé dans la cité des Lumières, c’est malgré tout les Los Angeles Sparks qui ont vaincu face au Seattle (94-91), d’autant plus frustrant que le Storm menait 87 à 80 à trois minutes de la fin… Mais Dominique Malonga a encore (fort heureusement) des axes de progression, notamment les fautes. Si elle n’a pas été pénalisée dans son temps de jeu, elle a commis une faute fatale à 5 secondes sur Dearica Hamby (19 points), qui a inscrit un 2+1 décisif pour donner la victoire à LA (94-91). Sur cette rencontre, Gabby Williams a été très discrète avec 5 points à 2/5 aux tirs, 2 rebonds et 3 passes décisives en 25 minutes.

Dominique Malonga is on a roll 👏 With 20 points and 11 rebounds, she becomes the youngest player (19 years-old) in WNBA history to record back-to-back games of 20+ PTS !#WelcometotheW | WNBA Rival Week presented by @Ally pic.twitter.com/uxFK0DACUU — WNBA (@WNBA) August 11, 2025

Pour Dominique Malonga, il ne manque donc plus qu’à compiler ses performances individuelles en hausse avec une victoire collective. En effet, le Storm est pris dans une fâcheuse tempête en ce début de mois d’août. La franchise de l’État de Washington reste sur cinq défaites consécutives, pour un bilan très mitigé de 4 victoires en 13 matchs depuis le 9 juillet. Actuellement 8e de la Ligue (sur 13), la place en playoffs de Seattle, champion en 2020, est en danger.

La MVP A’ja Wilson beaucoup trop forte pour Connecticut

Dans les autres résultats de la nuit du lundi 11 août en WNBA, les Françaises ont chuté. Le Connecticut Sun de Rachid Méziane n’a pas démérité face à Las Vegas (94-86) mais la MVP en titre était dans un trop grand soir. L’intérieure A’ja Wilson a délivré une monumentale performance avec 32 points et 20 rebonds, le tout à 13/25 aux tirs. C’est même du jamais vu dans l’histoire WNBA, puisqu’il s’agit du premier “30-20” de l’histoire de la WNBA.

A’JA WILSON TONIGHT 🔥 • 32 POINTS

• 20 REBOUNDS

• 5 ASSISTS

• 2 STEALS

• 13/25 FGpic.twitter.com/MCRUfVIwiE — Women’s Hoops Network (@WomensHoops_USA) August 11, 2025

Face à une telle joueuse, difficile de rivaliser pour le Sun, qui n’a cependant jamais abdiqué. Les Aces ont fait la différence à partir de la fin du 3e quart-temps (62-70), pour finalement contrôler dans le dernier quart-temps (94-86). Leïla Lacan a réalisé une belle première période, marquant 11 de ses 13 points de la soirée (6/12 aux tirs), quand Bria Hartley a elle brillé à longue distance (3/3 à 3-points). Enfin, Migna Touré a joué deux petites minutes sans prendre le moindre tir.

Enfin, après trois victoires de rang, le Phoenix Mercury a de nouveau perdu contre Atlanta Dream (66-74). La Franco-Camerounaise Monique Akoa-Makani n’a pas été en réussite avec 3 points à 1/7 aux tirs, 3 rebonds et 3 passes décisives.