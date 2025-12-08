Recherche
NBA

Ousmane Dieng signe son meilleur match de la saison avec le Thunder

NBA - Auteur d’un solide passage à Salt Lake City, Ousmane Dieng a profité du large succès d’Oklahoma City pour battre son record de la saison avec 14 points.
00h00
Ousmane Dieng signe son meilleur match de la saison avec le Thunder

Ousmane Dieng en défense sur Keyonte George

Crédit photo : © Rob Gray-Imagn Images

Largement utilisé lors de la démonstration du Thunder chez le Utah Jazz (131-101), Ousmane Dieng a offert sa prestation la plus aboutie de cet exercice. À 22 ans, l’ailier français a parfaitement répondu à la confiance de Mark Daigneault, dans un collectif d’Oklahoma City qui continue d’impressionner malgré plusieurs absences majeures.

Dieng profite de 26 minutes pour briller

Pour la troisième fois seulement de la saison, Ousmane Dieng (2,09 m, 22 ans) a dépassé les 20 minutes de jeu. En presque 26 minutes passées sur le parquet, il a compilé 14 points à 5/7 au tir dont 4/5 à 3-points, sans perdre le moindre ballon. Il a ajouté deux rebonds offensifs et trois passes décisives, signe d’un apport complet dans un match dominé de bout en bout par OKC.

14
PTS
2
REB
3
PDE
UTA
101 131
OKC

Dans un effectif où la concurrence est féroce, cette prestation rappelle la profondeur du Thunder, capable de maintenir un niveau très élevé sans Shai Gilgeous-Alexander, touché au coude.

La démonstration collective d’OKC

Les chiffres donnent le tournis : 131 points, 58 % de réussite aux tirs, 21 tirs primés inscrits, 27 points marqués après pertes de balle adverses. Portés par Chet Holmgren et Jalen Williams (25 points chacun), les champions en titre ont rapidement fait exploser la rencontre, avec notamment un premier quart-temps à 45 points.

Le Thunder a compté jusqu’à 42 points d’avance dans une soirée où le Jazz, privé de Lauri Markkanen, n’a jamais trouvé de réponse.

LIRE AUSSI

Et maintenant ?

Le Thunder (23 victoires et 1 défaite, 15 succès consécutifs) retrouvera sa salle mercredi pour accueillir Phoenix en quarts de finale de la NBA Cup. Utah se déplacera à Memphis vendredi.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
