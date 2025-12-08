[Analyse] La France se saborde en Finlande : un revers instructif pour les Bleus de Frédéric Fauthoux

Après avoir dominé les trois quarts de la rencontre, l’équipe de France a fini par céder dans le dernier acte. Les joueurs de Frédéric Fauthoux ont été punis par une équipe finlandaise patiente, lucide, et parfaitement préparée à exploiter les failles tricolores.

Process Corporation a analysé ce revers, mettant en lumière les dérives d’une défense trop agressive pour être rentable sur la durée.

Un plan finlandais parfaitement exécuté

La sélection de Lassi Tuovi a maîtrisé son sujet en contournant la pression française. Comme le souligne Process Corporation : « La France a perdu en Finlande grâce au piège bien tendu des joueurs de Lassi Tuovi, qui ont utilisé les failles défensives de l’équipe tricolore à la perfection. Notamment la sur-agressivité des Bleus. »

L’intensité française fait partie de l’identité des Bleus, souvent capable de générer des pertes de balle et des points faciles. Mais mal calibrée, elle se retourne contre eux. « Être dur sur la balle, intense, cela fait partie de l’ADN du basket français […] mais il faut mesurer son utilisation, pour voir si c’est rentable ou pas. »

Face à une équipe qui savait exactement comment l’attaquer, cette agressivité est devenue un handicap.

Une addition trop lourde malgré une attaque correcte

Selon l’analyse, cette approche défensive aurait coûté « presque 40 points » aux Français, un total impossible à absorber malgré une attaque globalement cohérente.

Les raisons sont multiples :

de nombreux automatismes à créer dans un groupe largement renouvelé,

très peu de séances d’entraînement,

des cadres absents,

un manque de repères face à une équipe au collectif bien rodé.

À ce niveau, ces détails pèsent lourd.

Un match utile pour les entraîneurs… et pour la suite des qualifications

Process Corporation insiste pourtant sur la portée pédagogique de cette défaite : « La conclusion, ce n’est pas tant sur la pertinence sur ce match de l’agressivité, mais plutôt que pour les entraîneurs, c’est un match très intéressant pour deux raisons : ne pas subir l’agressivité et la jouer vers l’avant pour la punir ; et mesurer en chiffres si elle est rentable ou non. »

Un message clair : l’agressivité doit rester un outil, pas un réflexe systématique. Surtout face à des équipes capables de la transformer en avantage.

Les Bleus, encore en construction, disposeront de temps et de fenêtres internationales pour ajuster leur identité de jeu avant la suite de la qualification à la Coupe du monde 2027.

La vidéo de l’analyse du match est à retrouver ci-dessous :