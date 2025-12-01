Recherche
Équipe de France

Devant plus de 30 minutes, l’équipe de France a perdu pied ; cinquième défaite de suite en Finlande pour les Bleus

Equipe de France - Devant plus de 30 minutes en cumulé, l'équipe de France a encaissé 27 points dans le dernier quart-temps pour s'incliner 83-76 en Finlande. C'est la cinquième défaite de suite des Bleus sur le parquet de la « Susijengi ». Voici la sélection de Frédéric Fauthoux à une victoire et une défaite à l'issue de cette première fenêtre de qualifications pour la Coupe du monde 2027.
|
00h00
Résumé
Écouter
Devant plus de 30 minutes, l’équipe de France a perdu pied ; cinquième défaite de suite en Finlande pour les Bleus

Matthew Strazel et l’équipe de France ont été débordés par la Finlande dans le dernier quart-temps

Crédit photo : FIBA

Après une victoire convaincante vendredi contre la Belgique, l’Équipe de France se présentait en Finlande pour conclure cette première fenêtre de qualifications à la Coupe du Monde 2027. Et malgré un match globalement maîtrisé pendant trois quarts-temps, les joueurs de Frédéric Fauthoux ont fini par céder dans un dernier acte fatal, laissant la Finlande s’imposer 83-76.

Une avance longtemps maîtrisée, puis le trou noir du dernier quart

Pendant plus de 30 minutes, les Bleus ont contrôlé le rythme. Sérieux défensivement, appliqués dans leurs intentions, ils ont même compté jusqu’à 10 points d’avance (22-32), notamment grâce à des séquences efficaces signées Yves Pons (3/3 à 3-points en première mi-temps), Gerald Ayayi (auteur d’un gros dunk), Axel Bouteille ou encore Matthew Strazel.

Mais progressivement, la Finlande a resserré l’étau. Edon Maxhuni (20 points en moins de 17 minutes), Alexander Madsen (14 points à 5/5 et 3 rebonds en 18 minutes) et Elias Valtonen (9 points à 3/7 et 4 rebonds en 28 minutes) ont fait basculer la rencontre, jusqu’à renverser totalement la dynamique dans un dernier quart-temps remporté… 27 à 17.

Entre pertes de balle, lancers francs manqués – les Bleus étaient à 6/13 avant de fini à 11/18 – et tirs ouverts laissés aux locaux – qui n’ont pourtant tiré que 17 fois derrière l’arc, pour 7 réussites -, l’équipe de France a laissé filer un match qu’elle semblait pourtant tenir en main.

Edon Maxhuni
Le meneur de Gravelines-Dunkerque Edon Maxhuni a marqué 20 points en moins de 17 minutes (photo : FIBA)

Un dernier quart qui coûte cher

Moins en rythme, notamment à cause de l’absence de stops défensifs, les Bleus ont perdu le momentum dans une salle remplie. De quoi vivre le scénario brutal suivant :

  • la Finlande a d’abord recollé (72-72),
  • puis passé un 10-2 dans les dernières minutes,
  • pendant que les Bleus peinaient à trouver des solutions offensives, jusqu’à deux derniers tirs à 3-points manqués par Killian Tillie.

Avec trop peu d’adresse extérieure (7/23 à 3-points, moins de 47% de réussite aux tirs dans la globalité), trop de fautes évitables (28 lancers francs concédés à la Finlande) et un manque de maîtrise dans les possessions décisives, les Français ont offert à la Susijengi une cinquième victoire consécutive à domicile face aux Bleus.

Une fenêtre qui se termine à 1 victoire – 1 défaite

Frédéric Fauthoux pourra retenir la bonne réaction de ses joueurs en deuxième mi-temps vendredi contre la Belgique, mais cette défaite en Finlande rappelle l’exigence de ces qualifications, même sans les cadres habituels.

La France repart donc d’Espoo avec un bilan de 1-1 et un rendez-vous déjà important en février avec une double confrontation contre la Hongrie… qui a gagné son premier match face à la Finlande. Une fenêtre à nouveau compliquée sans les joueurs NBA, EuroLeague ni Andrew Albicy (qui a terminé avec la meilleure évaluation, 15, et le meilleur +/-, +10, en compagnie de Benjamin Sène), qui a joué ce lundi 1er décembre son dernier match en équipe de France.

Alexander Madsen a fait mal à la défense des Bleus
Alexander Madsen a fait mal à la défense des Bleus (photo : FIBA)

L’apport espéré des joueurs EuroLeague, Matthew Strazel (2/10 aux tirs, -21 au +/-) et Bodian Massa (5 points, 2 rebonds et 4 fautes en 14 minutes) a été limité. D’autres joueurs sont passés à côté, comme Louis Layberie (0 point à 0/3 et 2 rebonds en 7 minutes) et Adam Mokoka (-17 au +/- en 21 minutes), alors que Lionel Gaudoux a encore amené une belle énergie (10 points à 4/8, 7 rebonds et 2 passes en 23 minutes).

Prochains rendez-vous déterminants

  • Vendredi 27 février : Hongrie – France
  • Dimanche 1er mars : France – Hongrie, à Antarès

Deux matchs déjà cruciaux pour ne pas se compliquer la route vers la Coupe du Monde 2027, avant deux nouvelles fenêtres de qualification, en début et fin d’intersaison 2026.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
France
France
Finlande
Finlande
Commentaires

ptigibus
FF démission !
Répondre
(3) J'aime
beetlejuice53
Et un pingouin...
Répondre
(0) J'aime
sagesse
Strazel doit se limiter à ce qu’il sait faire et ne pas essayer de faire du Mike James. Arrtetons d’en faire un grand joueur. C’est un bon joueur c’est tout !!! Erreur de coaching dans le 4ieme. Massa, Pons, Strazel doivent sortir pour mettre Séné ou Albicy, Tillie et Gaudou Ils servent à quoi les assistants. Ils sont en siège VIP pour voir le match. Et Diaw pareil, il s’est mis sur le banc, il ne voyait pas bien les matchs de derrière!!!
Répondre
(1) J'aime
abackball
D’accord avec toi pour Strazel, il a atteint son plafond potentiel je pense, bon joueur quand même. Hate de voir tester Killian Hayes et un retour de Heurtel sur ce poste ainsi qu’ un Maledon en confiance.
Répondre
(0) J'aime
verdun
Pas vu car aucune chaîne publique n'a diffusé.
Répondre
(1) J'aime
pauldoux
Oui pareil
Répondre
(0) J'aime
chorale58- Modifié
On a ce qu’on mérite !!! Bravo à la Finlande Dommage pour le dernier match d’Albicy, sans doute le seul à tenir son rang. Certains n’ont rien à faire en EDF même en l’absence des joueurs majeurs
Répondre
(3) J'aime
arden_lefort
Bon, on attend les rencontres internationales avec une certaine impatience, voire une certaine fébrilité, notamment les fameuses fenêtres. Autrefois, c'est vrai, elles nous réussissaient bien. Aujourd'hui... pas pareil. On les attend donc et on est déçus. Déjà le premier match avait été gagné au forceps, faute de talent exprimé, mais avec un bel esprit de combat. Sur celui-là, que dire. Une défaite amplement méritée. Peu de talent là où on en attend pourtant pas mal. Autant il y a trois jours, les gars se sont battus en défense particulièrement, autant là, 0 défense. On s'est fait bousculé par de bons joueurs, intelligents tout comme leur coach que j'ai toujours trouvé futé. On sera pas trop sévère avec Albicy qui a été le plus correct, Bouteille, et peut-être aussi Sene, Pons, Ayayi, Gaudoux et Tilly par trop brefs instants. Les autres, c'est vraiment la cata. C'est d'autant plus rageant qu'on les aime bien, les Strazel, Massa, Labeyrie, Mokoka. Au niveau international, tout ça, c'est pas terrible. Est-ce une affaire de coaching? Difficile à dire. Il n'est pour pas grand chose dans la fébrilité, la maladresse aux lancers-francs, l'agressivité des joueurs, le Petitou. Le niveau individuel affiché en club n'est pas une garantie au haut niveau international...
Répondre
(1) J'aime
thegachette
Dommage de perdre ce match qui est plus que prenable. Mais bon on a du mal à scorer sur la fin... Strazel a pas été terrible, pas d'adresse... Va falloir rattraper ça...
Répondre
(0) J'aime
dfribour
Aucune aide défensive quand un finlandais de 2m se retrouve au poste bas sur Albicy. Allo le coach ?
Répondre
(0) J'aime
alilapointe
L’effet Strazel…
Répondre
(0) J'aime
pauldoux
Il jouait Grandisson ?
Répondre
(0) J'aime
fanch0210
J ai pas tout compris au coaching ! Mais bon, mais bon, moi j y connais rien au basket...
Répondre
(0) J'aime
