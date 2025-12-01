Devant plus de 30 minutes, l’équipe de France a perdu pied ; cinquième défaite de suite en Finlande pour les Bleus

Après une victoire convaincante vendredi contre la Belgique, l’Équipe de France se présentait en Finlande pour conclure cette première fenêtre de qualifications à la Coupe du Monde 2027. Et malgré un match globalement maîtrisé pendant trois quarts-temps, les joueurs de Frédéric Fauthoux ont fini par céder dans un dernier acte fatal, laissant la Finlande s’imposer 83-76.

Une avance longtemps maîtrisée, puis le trou noir du dernier quart

Pendant plus de 30 minutes, les Bleus ont contrôlé le rythme. Sérieux défensivement, appliqués dans leurs intentions, ils ont même compté jusqu’à 10 points d’avance (22-32), notamment grâce à des séquences efficaces signées Yves Pons (3/3 à 3-points en première mi-temps), Gerald Ayayi (auteur d’un gros dunk), Axel Bouteille ou encore Matthew Strazel.

Mais progressivement, la Finlande a resserré l’étau. Edon Maxhuni (20 points en moins de 17 minutes), Alexander Madsen (14 points à 5/5 et 3 rebonds en 18 minutes) et Elias Valtonen (9 points à 3/7 et 4 rebonds en 28 minutes) ont fait basculer la rencontre, jusqu’à renverser totalement la dynamique dans un dernier quart-temps remporté… 27 à 17.

Entre pertes de balle, lancers francs manqués – les Bleus étaient à 6/13 avant de fini à 11/18 – et tirs ouverts laissés aux locaux – qui n’ont pourtant tiré que 17 fois derrière l’arc, pour 7 réussites -, l’équipe de France a laissé filer un match qu’elle semblait pourtant tenir en main.

Un dernier quart qui coûte cher

Moins en rythme, notamment à cause de l’absence de stops défensifs, les Bleus ont perdu le momentum dans une salle remplie. De quoi vivre le scénario brutal suivant :

la Finlande a d’abord recollé (72-72),

puis passé un 10-2 dans les dernières minutes,

pendant que les Bleus peinaient à trouver des solutions offensives, jusqu’à deux derniers tirs à 3-points manqués par Killian Tillie.

"Are you mad, son?" Finland are back from -10, and now in charge!#FIBAWC | #StepItUp pic.twitter.com/hyQ2YhugQq — FIBA Basketball World Cup 🏆 (@FIBAWC) December 1, 2025

Avec trop peu d’adresse extérieure (7/23 à 3-points, moins de 47% de réussite aux tirs dans la globalité), trop de fautes évitables (28 lancers francs concédés à la Finlande) et un manque de maîtrise dans les possessions décisives, les Français ont offert à la Susijengi une cinquième victoire consécutive à domicile face aux Bleus.

Une fenêtre qui se termine à 1 victoire – 1 défaite

Frédéric Fauthoux pourra retenir la bonne réaction de ses joueurs en deuxième mi-temps vendredi contre la Belgique, mais cette défaite en Finlande rappelle l’exigence de ces qualifications, même sans les cadres habituels.

La France repart donc d’Espoo avec un bilan de 1-1 et un rendez-vous déjà important en février avec une double confrontation contre la Hongrie… qui a gagné son premier match face à la Finlande. Une fenêtre à nouveau compliquée sans les joueurs NBA, EuroLeague ni Andrew Albicy (qui a terminé avec la meilleure évaluation, 15, et le meilleur +/-, +10, en compagnie de Benjamin Sène), qui a joué ce lundi 1er décembre son dernier match en équipe de France.

L’apport espéré des joueurs EuroLeague, Matthew Strazel (2/10 aux tirs, -21 au +/-) et Bodian Massa (5 points, 2 rebonds et 4 fautes en 14 minutes) a été limité. D’autres joueurs sont passés à côté, comme Louis Layberie (0 point à 0/3 et 2 rebonds en 7 minutes) et Adam Mokoka (-17 au +/- en 21 minutes), alors que Lionel Gaudoux a encore amené une belle énergie (10 points à 4/8, 7 rebonds et 2 passes en 23 minutes).

Prochains rendez-vous déterminants

Vendredi 27 février : Hongrie – France

Dimanche 1er mars : France – Hongrie, à Antarès

Deux matchs déjà cruciaux pour ne pas se compliquer la route vers la Coupe du Monde 2027, avant deux nouvelles fenêtres de qualification, en début et fin d’intersaison 2026.