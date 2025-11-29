Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Coupe du Monde masculine

La Hongrie surprend la Finlande, la France attendue à Espoo

Coupe du monde 2027 - La Hongrie a surpris la Finlande en ouverture du groupe G, celui de la France, avant que les Bleus n’affrontent les Scandinaves ce lundi 1er décembre à Espoo.
|
00h00
Résumé
Écouter
La Hongrie surprend la Finlande, la France attendue à Espoo

Zoltan Perl a marqué 25 points pour la Hongrie contre la Finlande

Crédit photo : FIBA

La France, victorieuse de la Belgique vendredi (79-63), observera avec attention la réaction de la Finlande ce lundi 1er décembre après sa défaite inaugurale contre la Hongrie dans ce groupe G des qualifications à la Coupe du monde 2027. Les Hongrois ont frappé un premier grand coup en s’imposant 89-82, signant leur premier succès contre la Finlande depuis près de trente ans.

LIRE AUSSI

La Hongrie frappe fort pour démarrer

La Hongrie a parfaitement lancé sa campagne à domicile en prenant rapidement l’ascendant. Dès le premier quart-temps, l’écart a grimpé jusqu’à 31-17, avant d’atteindre 26 unités dans le deuxième acte (60-39). Un début de match totalement manqué côté finlandais, incapable de contrôler le rythme ou de répondre à l’impact des locaux.

Zoltan Perl (1,95 m, 30 ans) a été le détonateur offensif avec 25 points, tandis que Nathan Reuvers (2,09 m, 27 ans) a ajouté 16 points et 6 rebonds, et Adam Somogyi 11 points, 5 rebonds et 6 passes. La Finlande, elle, s’est reposée sur les 16 points de Sasu Salin, auteur de cinq tirs primés.

La dernière victoire hongroise contre la Finlande remontait au 30 octobre 1996, une éternité : seuls trois joueurs de l’effectif actuel de la Hongrie étaient nés à l’époque.

Nathan Reuvers et la Hongrie ont dominé la Finlande
Nathan Reuvers et la Hongrie ont dominé la Finlande (photo : FIBA)

Le réveil finlandais trop tardif

Menée jusqu’à 26 points, la Finlande a retrouvé de l’énergie après la pause. Grâce à une défense plus agressive et quelques séquences rapides, elle a réduit l’écart à sept longueurs dans le dernier quart-temps. Mais les Hongrois ont conservé leur sang-froid dans les moments clés, notamment grâce aux initiatives individuelles de Perl et Somogyi.

Sasu Salin (1,90 m, 34 ans) a reconnu la prestation trop insuffisante de son équipe, déclarant à Yle :

« Très mauvaise prestation de notre part. On savait tous comment la Hongrie joue chez elle, et on les a laissés marquer des paniers faciles dans toutes les situations. On s’est améliorés en seconde période, mais c’est très difficile de gagner quand on est menés de 26 points. On a perdu par notre propre faute. »

Sasu Salin et la Finlande se sont fait surprendre en Hongrie
Sasu Salin et la Finlande se sont fait surprendre en Hongrie (photo : FIBA)

Le sélectionneur Lassi Tuovi a lui aussi pointé le démarrage raté :

« La Hongrie a mérité sa victoire. Nous savions que la soirée serait difficile et que Szombathely est un endroit compliqué pour jouer, mais nous avons rendu le match encore plus dur avec notre mauvais début. Nous avons été plus lents que la Hongrie sous tous les aspects, et dans ces conditions nous ne pouvons pas les battre. »

La France en embuscade avant le choc à Espoo

Après avoir dominé la Belgique à domicile, la France se déplace désormais à Espoo pour affronter une équipe finlandaise en quête de rachat devant une salle annoncée pleine. Pour garder le contrôle du groupe G, les Bleus devront contenir la capacité de réaction des Scandinaves, souvent redoutables à domicile.

La suite du groupe G

L’autre rencontre de lundi opposera la Hongrie à la Belgique, cette fois à Mons. Une occasion pour les Magyars de confirmer leur départ canon, tandis que la Belgique cherchera sa première victoire après sa défaite en France.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Finlande
Finlande
Suivre
Hongrie
Hongrie
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Anthony Durham a pris ses marques chez les SCABB
ELITE 2
00h00SCABB : Durham, un « joueur capable de débloquer des situations tout seul et de s’intégrer dans un collectif »
Qualif' Coupe du Monde
00h00Frédéric Fauthoux après la victoire face à la Belgique : « En deuxième mi-temps on a joué avec plus d’intelligence et plus de confiance »
Qualif' Coupe du Monde
00h00Le Cameroun bat la Libye et décroche sa première victoire grâce à Jeremiah Hill
Qualif' Coupe du Monde
00h00Kentan Facey et la Jamaïque créent l’exploit contre Porto Rico pour leurs grands débuts
G-League
00h0040 points : Killian Hayes inscrit son record en carrière malgré la défaite face aux Windy City Bulls de Noa Essengue
Zoltan Perl a marqué 25 points pour la Hongrie contre la Finlande
Qualif' Coupe du Monde
00h00La Hongrie surprend la Finlande, la France attendue à Espoo
NBA
00h00Maxime Raynaud réalise son meilleur match en NBA, Alex Sarr encore dominant malgré la défaite
NM1
00h00Décision forte : Vitré perd sa victoire sur tapis vert face à Rennes
Jean-Christophe Prat cherche un poste 4 pour le BCM Gravelines-Dunkerque
Betclic ELITE
00h00Le BCM Gravelines-Dunkerque veut frapper juste pour remplacer Agee durant la trêve internationale
Morgan Belnou suit T.J. Parker à Roanne
ELITE 2
00h00Morgan Belnou accompagne T.J. Parker à Roanne
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Maxime Raynaud réalise son meilleur match en NBA, Alex Sarr encore dominant malgré la défaite
NBA
00h00Sidy Cissoko raconte sa première titularisation en NBA : « J’ai failli verser une larme »
NBA
00h00Double-double XXL pour Noa Essengue, qui cartonne en G-League après ses débuts avec les Chicago Bulls
Rudy Gobert et Minnesota ont perdu sur le parquet d'OKC
NBA
00h00Minnesota enchaîne une 3e défaite, Rudy Gobert tenu à 5 points face à un Thunder irrésistible
Betclic ELITE
00h00Après la NBA, Jared Rhoden veut « déployer [ses] ailes et voir d’autres horizons » à Paris
NBA
00h00Noah Penda frôle son premier double-double en NBA
NBA
00h00Alex Sarr réussit l’un de ses meilleurs matchs pour la première victoire des Wizards depuis… 1 mois !
NBA
00h00James Harden rend hommage à Chris Paul après l’annonce de sa retraite
NBA
00h00Sacramento prêt à tout brader… sauf Maxime Raynaud et deux autres jeunes
NBA
00h00Chauncey Billups impliqué dans un vaste réseau de jeux illégaux : accusations, technologies truquées et liens avec la mafia américaine
1 / 0