La Hongrie surprend la Finlande, la France attendue à Espoo

La France, victorieuse de la Belgique vendredi (79-63), observera avec attention la réaction de la Finlande ce lundi 1er décembre après sa défaite inaugurale contre la Hongrie dans ce groupe G des qualifications à la Coupe du monde 2027. Les Hongrois ont frappé un premier grand coup en s’imposant 89-82, signant leur premier succès contre la Finlande depuis près de trente ans.

La Hongrie frappe fort pour démarrer

La Hongrie a parfaitement lancé sa campagne à domicile en prenant rapidement l’ascendant. Dès le premier quart-temps, l’écart a grimpé jusqu’à 31-17, avant d’atteindre 26 unités dans le deuxième acte (60-39). Un début de match totalement manqué côté finlandais, incapable de contrôler le rythme ou de répondre à l’impact des locaux.

Zoltan Perl (1,95 m, 30 ans) a été le détonateur offensif avec 25 points, tandis que Nathan Reuvers (2,09 m, 27 ans) a ajouté 16 points et 6 rebonds, et Adam Somogyi 11 points, 5 rebonds et 6 passes. La Finlande, elle, s’est reposée sur les 16 points de Sasu Salin, auteur de cinq tirs primés.

La dernière victoire hongroise contre la Finlande remontait au 30 octobre 1996, une éternité : seuls trois joueurs de l’effectif actuel de la Hongrie étaient nés à l’époque.

Le réveil finlandais trop tardif

Menée jusqu’à 26 points, la Finlande a retrouvé de l’énergie après la pause. Grâce à une défense plus agressive et quelques séquences rapides, elle a réduit l’écart à sept longueurs dans le dernier quart-temps. Mais les Hongrois ont conservé leur sang-froid dans les moments clés, notamment grâce aux initiatives individuelles de Perl et Somogyi.

Sasu Salin (1,90 m, 34 ans) a reconnu la prestation trop insuffisante de son équipe, déclarant à Yle :

« Très mauvaise prestation de notre part. On savait tous comment la Hongrie joue chez elle, et on les a laissés marquer des paniers faciles dans toutes les situations. On s’est améliorés en seconde période, mais c’est très difficile de gagner quand on est menés de 26 points. On a perdu par notre propre faute. »

Le sélectionneur Lassi Tuovi a lui aussi pointé le démarrage raté :

« La Hongrie a mérité sa victoire. Nous savions que la soirée serait difficile et que Szombathely est un endroit compliqué pour jouer, mais nous avons rendu le match encore plus dur avec notre mauvais début. Nous avons été plus lents que la Hongrie sous tous les aspects, et dans ces conditions nous ne pouvons pas les battre. »

La France en embuscade avant le choc à Espoo

Après avoir dominé la Belgique à domicile, la France se déplace désormais à Espoo pour affronter une équipe finlandaise en quête de rachat devant une salle annoncée pleine. Pour garder le contrôle du groupe G, les Bleus devront contenir la capacité de réaction des Scandinaves, souvent redoutables à domicile.

La suite du groupe G

L’autre rencontre de lundi opposera la Hongrie à la Belgique, cette fois à Mons. Une occasion pour les Magyars de confirmer leur départ canon, tandis que la Belgique cherchera sa première victoire après sa défaite en France.