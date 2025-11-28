L’Équipe de France signe son retour à la compétition par une victoire contre la Belgique de Julien Mahé !

Benjamin Sène le disait à la mi-temps : « On joue un peu avec le frein à main… Il faut qu’on soit nous-mêmes, qu’on joue sur les valeurs inculquées depuis 3-4 jours. » Un discours qui se rapprochait de celui du coach Freddy Fauthoux avant la rencontre, aussi au micro de BeIN Sports : « On veut aussi montrer un gros état d’esprit d’engagement, de détermination. Tout ce qui est automatismes collectifs, il faudra être patient. C’est un nouveau groupe, on a eu 4 entraînements collectifs. Donc il faudra compter sur nos valeurs pour gagner ce match. » Les Bleus ont en effet eu besoin d’un temps d’adaptation pendant ce premier match de qualification à la Coupe du monde 2027. Dans la Kindarena de Rouen, c’est bien la Belgique qui avait pris les devants à la mi-temps (29-31).

Un manque de solutions en attaque avec un jeu arrêté, des intervalles laissés en défense, et l’équipe de France ne rassurait pas. Il leur aura fallu une mi-temps à oublier, et probablement un discours du coach dans les vestiaires pour se mettre en route. Peu à peu, leur jeu des deux côtés du terrain s’est mis en place. Benjamin Sène (15 points, 4 passes décisives) et le rookie Lionel Gaudoux (13 points, 8 rebonds et 21 d’évaluation) ont dominé la rencontre.

« Je me sens bien, parce qu’on a gagné. C’était le plus important, parce qu’on a des gros matchs qui arrivent. On a une nouvelle équipe, ce n’était pas facile de pouvoir créer une cohésion assez rapidement. Personnellement ça s’est bien passé, ça me fait plaisir parce qu’il y a ma famille, mes parents qui sont là. On a vu qu’il y avait pas mal de surprises depuis le début des qualifications… On sait que là-bas ça va être plein, à nous de rester concentrés, on va rester sur ce qu’on sait faire : défendre et jouer dur… Garder le ballon ou le maillot de cette première sélection ? Peut-être, peut-être, c’est une bonne idée [sourire]… » Lionel Gaudoux au micro de beIN Sports

La machine s’est mise en marche

Quelques autres joueurs ont aussi changé la dynamique de la rencontre. En après-match toujours au micro de BeIN, Freddy Fauthoux a notamment mentionné le bon match de Benjamin Sène, mais aussi les entrées importantes d’Andrew Albicy (5 points, 6 passes décisives) et d’Yves Pons (4 points, 3 passes décisives, 2 interceptions). Pour sa dernière en carrière sur le sol français avec le maillot bleu, le premier a volé deux ballon d’affilée en début de match pour lancer la machine bleue, avant de planter un 3-points crucial à 7 minutes du terme pour prendre 10 points d’avance (59-49).

Le second a formé un gros duo défensif avec Lionel Gaudoux et a réussi à bien limiter un Retin Obasohan qui était parti pour prendre feu (14 points à 3/8 et 4 turnovers au final). Un joueur qu’il connaît par cœur, puisque les deux ont joué ensemble à l’ASVEL en 2022/23. Alors que les titulaires ont quasiment tous terminé avec un plus/minus négatif, Gaudoux (+21), Albidy (+17), Sene (+16), Pons (+15) et Lang (+12) ont changé la donne en sortie de banc.

Manque d’automatismes et stress des premières

Il fallait ça pour remettre à l’endroit cette équipe de France, qui avait mal débuté. Freddy Fauthoux a mis une mi-temps avant de « trouver le bon cinq majeur », devant jongler avec « le stress de certains joueurs pour qui c’est une première », citant notamment le néo All-Star titulaire Mathis Dossou-Yovo, qui termine avec une évaluation négative (1 point et 2 rebonds à 0/2 aux tirs) : « il fait un super début de saison mais a du mal à se libérer aujourd’hui. » En plus du fait de voir son actuel coach en club sur le banc d’en face ?

D’autres joueurs plus expérimentés ont aussi été en difficulté ce soir, comme Adam Mokoka (3 points et 4 fautes) ou Hugo Benitez (2 points à 0/4, -1 d’évaluation). Ces éléments expliquent les difficultés qu’ont eu les Bleus pendant les vingt premières minutes. En plus de tout simplement un manque d’automatismes logique au vu du peu de temps de préparation (à peine 4 jours). À la mi-temps, Benjamin Sene s’en plaignait : « On dirait qu’on a peur de quelque chose. Alors qu’eux [les Belges] jouent plus librement, comme s’ils n’avaient rien à perdre. »

C’est en effet ce qui peut décrire le match de la Belgique de Julien Mahé, qui s’est battue sans avoir peur, malgré des forces déséquilibrées. Mais cela n’a pas suffi, et ils ont logiquement craqué sur la longueur face à des Bleus qui mettaient de plus en plus de 3-points (10/27 soit 37% au final). Le contrat est rempli, et le premier match de l’équipe de France depuis la désillusion de l’Euro est donc une victoire 79-63. La prochaine rencontre aura lieu dans trois jours, en Finlande. Freddy Fauthoux s’attend à « une toute autre histoire », puisqu’il faudra notamment gérer l’intégration de Matthew [Strazel] et Bodian [Massa], qui vont rejoindre le groupe.