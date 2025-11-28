Recherche
Coupe du Monde masculine

Both Gach performe et prend un nouveau rôle avec le Soudan du Sud

Coupe du monde 2027 - Sur la lancée de son bon début de saison avec la JL Bourg, Both Gach s'impose dans l'équipe du Soudan du Sud, qui joue actuellement les qualifications au Mondial. Lors de la deuxième victoire contre le Cap-Vert, il a marqué 21 points et délivré 7 passes décisives.
|
00h00
Résumé
Écouter
Both Gach performe et prend un nouveau rôle avec le Soudan du Sud

Both Gach sous ses couleurs nationales

Crédit photo : FIBA

Un peu partout dans le monde, les qualifications à la Coupe du monde 2027 battent leur plein. Y compris dans la zone Afrique, une zone où le basket est forcément en pleine expansion. Le Soudan du Sud, qui a participé à ses premiers Jeux Olympiques l’année dernière et a terminé 9e, en est une bonne illustration. Favori de son groupe A, le pays a validé ses deux premières victoires, sans trembler contre la Libye (+24) et le Cap-Vert (+30). Et à chaque fois, le Burgien Both Gach (1,98 m, 26 ans) était au rendez-vous pour son équipe, plus particulièrement pour sa seconde apparition.

Un nouveau rôle dans cette équipe

Déjà auteur de 15 points en 20 minutes contre la Libye hier, le protégé de Freddy Fauthoux a fait encore mieux ce vendredi 28 novembre. À savoir un match à 21 points à 8/14 aux tirs, 6 rebonds, 7 passes décisives et 1 interception en 35 minutes. Même si ses 7 pertes de balle ont fait baisser son évaluation globale (21). Dès les premières minutes, il a donné le ton. Précis dans ses choix, agressif vers le cercle et inspiré dans la création, il a signé quelques actions spectaculaires comme il sait si bien les faire.

Sa capacité à alterner entre scoring et distribution a déséquilibré la défense capverdienne, souvent dépassée par le rythme imposé par le Soudan du Sud. À noter aussi son leadership vocal, lui qu’on avait vu prendre la parole devant son groupe après la première victoire. Il confirme ainsi les bonnes impressions laissées avec la JL, dont il est un des hommes forts et les plus réguliers sur ce début de saison.

Le Soudan du Sud en tête du groupe

Bien sûr, l’équipe ne s’est pas reposée uniquement sur lui. Makur Maker – petit frère de Thon – s’est illustré et termine MVP avec 23 points et 30 d’évaluation. Tout comme l’ancien boulazacois Deng Adel, lui auteur de 23 points avec 6 passes décisives. L’équipe sud-soudanaise a dépassé les 100 points sous les hourras d’un petit groupe de supporters qui avait fait le déplacement jusqu’en Tunisie, et voulait voir leur équipe dépasser cette barre symbolique.

L’équipe a combiné pour 29 passes décisives, ce qu’a apprécié le sélectionneur légendaire Luol Deng, comme rapporté dans un article de la FIBA : « Offensivement, je trouve qu’on s’est procuré des bons tirs. La manière dont les gars ont partagé la balle, je pouvais sentir qu’on allait être dans un bon jour en attaque. Ils avaient vraiment envie de se trouver les uns les autres. » Le Soudan du Sud prend la tête du groupe A, en attendant le dernier match de cette fenêtre qu’ils disputeront dans 2 jours face au Cameroun. La suite de ces qualifications aura lieu en février 2026, avec les matchs retour.

Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
