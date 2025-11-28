Julie Dumélié parmi les lauréats du concours de photos amateurs de L’Équipe

Si vous êtes un habitué de BeBasket, vous avez sûrement déjà remarqué le nom de Julie Dumélié sur notre site. Ancienne chargée de communication du BCM Gravelines-Dunkerque, Julie fait partie de notre pool de photographes, notamment présente pour BeBasket à l’EuroBasket 2025.

Et son talent a encore été remarqué ! Parmi les 2 281 photos reçues par le journal L’Équipe pour son traditionnel prix Richard-Martin chez les amateurs, celle de Julie Dumélié a fait partie des huit clichés sélectionnés pour la finale, finalement remportée par Julien Rahmani.

Missionnée par la Basketball Champions League le 21 octobre dernier pour le match entre Le Mans et le Benfica Lisbonne (89-69), Julie Dumélié avait capturé l’émotion de plusieurs jeunes supporters manceaux captivés devant Trevor Hudgins, notamment deux petits garçons en quasi état de transe devant le joueur star du MSB.