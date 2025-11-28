Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Médias

Julie Dumélié parmi les lauréats du concours de photos amateurs de L’Équipe

Notre photographe Julie Dumélié a fait partie des finalistes du traditionnel prix Richard-Martin de L'Équipe chez les amateurs pour un superbe cliché de jeunes fans du MSB pris à Antarès.
|
00h00
Résumé
Écouter
Julie Dumélié parmi les lauréats du concours de photos amateurs de L’Équipe

La photo de Julie Dumélié primée par L’Équipe

Crédit photo : Julie Dumélié

Si vous êtes un habitué de BeBasket, vous avez sûrement déjà remarqué le nom de Julie Dumélié sur notre site. Ancienne chargée de communication du BCM Gravelines-Dunkerque, Julie fait partie de notre pool de photographes, notamment présente pour BeBasket à l’EuroBasket 2025.

Et son talent a encore été remarqué ! Parmi les 2 281 photos reçues par le journal L’Équipe pour son traditionnel prix Richard-Martin chez les amateurs, celle de Julie Dumélié a fait partie des huit clichés sélectionnés pour la finale, finalement remportée par Julien Rahmani.

Missionnée par la Basketball Champions League le 21 octobre dernier pour le match entre Le Mans et le Benfica Lisbonne (89-69), Julie Dumélié avait capturé l’émotion de plusieurs jeunes supporters manceaux captivés devant Trevor Hudgins, notamment deux petits garçons en quasi état de transe devant le joueur star du MSB.

BeBasket
BeBasket
Suivre
Le Mans
Le Mans
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
NCAA
00h00Deux intérieurs français ont brillé en NCAA cette semaine
Médias
00h00Julie Dumélié parmi les lauréats du concours de photos amateurs de L’Équipe
Maxime Jambois est scout pour le SLUC Nancy
France
00h00Comment Pro Basketball Manager 2026 reflète l’évolution du scouting dans le basket français : entretien avec Maxime Jambois
ELITE 2
00h00Le match de football Porto – Nice dédié à la mémoire de Paul Tavano
Betclic Élite
00h00Offre Black Friday : abonnez-vous un an à BeBasket pour seulement 29,99€ !
Martin Hermannsson et l'Islande ont battu l'Italie
Qualif' Coupe du Monde
00h00L’Islande crée la sensation face à l’Italie lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2027
Gavin Ware pourra jouer le samedi 6 décembre à Cholet ainsi que le mardi 9 à Gravelines.
Betclic ELITE
00h00Gavin Ware autorisé à jouer les deux prochains matches du Limoges CSP
Qualif' Coupe du Monde
00h00« Oublié du basket, presque mort », Killian Tillie, le rookie des Bleus, est prêt à rattraper le temps perdu
Coupe du Monde masculine
00h00Le Manceau Travante Williams porte sa sélection portugaise vers un succès important face au Monténégro
NBA
00h00Sidy Cissoko raconte sa première titularisation en NBA : « J’ai failli verser une larme »
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Sidy Cissoko raconte sa première titularisation en NBA : « J’ai failli verser une larme »
NBA
00h00Double-double XXL pour Noa Essengue, qui cartonne en G-League après ses débuts avec les Chicago Bulls
Rudy Gobert et Minnesota ont perdu sur le parquet d'OKC
NBA
00h00Minnesota enchaîne une 3e défaite, Rudy Gobert tenu à 5 points face à un Thunder irrésistible
Betclic ELITE
00h00Après la NBA, Jared Rhoden veut « déployer [ses] ailes et voir d’autres horizons » à Paris
NBA
00h00Noah Penda frôle son premier double-double en NBA
NBA
00h00Alex Sarr réussit l’un de ses meilleurs matchs pour la première victoire des Wizards depuis… 1 mois !
NBA
00h00James Harden rend hommage à Chris Paul après l’annonce de sa retraite
NBA
00h00Sacramento prêt à tout brader… sauf Maxime Raynaud et deux autres jeunes
NBA
00h00Chauncey Billups impliqué dans un vaste réseau de jeux illégaux : accusations, technologies truquées et liens avec la mafia américaine
Tyler Herro dribble en contre-attaque avec deux coéquipiers du Miami Heat courant à ses côtés, lors d’un match NBA disputé devant un public nombreux.
NBA
00h00Tyler Herro signe un retour incroyable et offre la victoire au Heat dans les dernières secondes
1 / 0