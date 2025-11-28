Le Manceau Travante Williams porte sa sélection portugaise vers un succès important face au Monténégro

Le Portugal a créé la sensation ce jeudi soir à Podgorica en dominant largement le Monténégro (83-62) dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2027. Et c’est un joueur bien connu de la Betclic Élite, l’ailier du Mans Sarthe Basket Travante Williams, qui a été l’artificier principal de cette victoire éclatante. Avec une efficacité hallucinante, l’Américain naturalisé portugais a non seulement marqué la rencontre de son empreinte, mais a aussi propulsé sa nation au sommet du Groupe B. Analyse d’une performance majuscule.

Un impact dévastateur en 14 minutes chrono

Les 2 057 spectateurs présents à la Moraca Sports Center ont été témoins d’une véritable démonstration de force de la part des Lusitaniens, et plus particulièrement de leur numéro 5. Travante Williams n’avait besoin que de 14 petites minutes sur le parquet pour faire des dégâts considérables.

Avec 16 points (à 4/5 à 3-points), 3 rebonds et 1 passe décisive pour 16 d’évaluation, le natif d’Anchorage a terminé meilleur marqueur de la partie, toutes équipes confondues. C’est l’essence même de l’efficacité ! L’ailier du MSB, connu pour son énergie débordante, a traduit son leadership habituel en Betclic ÉLITE par une performance XXL pour son pays, dynamitant la défense monténégrine par sa pénétration et son adresse. Il a parfaitement incarné l’esprit combatif et surprenant de cette équipe portugaise.

🇵🇹🏀 Que amasso de Portugal! O caminho para o Campeonato do Mundo começou com uma vitória contra Montenegro (83-62). A seleção nacional foi liderada por Travante Williams com 16 pontos pic.twitter.com/VB1BeSwBDT — Francisco Martins (@kiko13_martins) November 27, 2025

Le Monténégro dépassé malgré Simonovic

Face à la furia portugaise, les locaux du Monténégro n’ont jamais réussi à trouver la solution. Pourtant, ils avaient un atout de taille en la personne de Marko Simonovic. L’intérieur a bien tenté de maintenir son équipe à flot avec une ligne de stats honnête : 13 points, 8 rebonds et 2 passes. Une performance qui, malheureusement pour lui et pour son équipe, n’a pas suffi à endiguer la marée.

L’écart final de 21 points (83-62) témoigne de la domination sans partage du Portugal, qui a clairement pris l’ascendant physique et tactique sur son adversaire lors des 2e et 3e quarts temps. Une soirée cauchemardesque pour les hôtes, qui devront vite se remobiliser.

Le Portugal et la Grèce, un duo de choc en tête de groupe

Cette victoire historique permet au Portugal de réaliser un départ parfait dans ces qualifications pour la Coupe du Monde 2027. Les hommes de l’entraîneur Gomes partagent désormais la tête du Groupe B avec la Grèce.

Les Hellènes, emmenés par le trio Larentzakis – Persidis – Samontourov (51 points) n’ont fait qu’une bouchée de la Roumanie, s’imposant très facilement sur le score fleuve de 91 à 64 au stade Alexandreio Mellathron de Thessaloniki devant 4 675 spectateurs. Ce succès met en place un duel passionnant pour la suite de la compétition, avec le Portugal et la Grèce déjà en position de force.

Le message est clair : avec un Travante Williams à ce niveau d’engagement et d’efficacité, l’équipe nationale portugaise pourrait bien être la belle surprise de ces éliminatoires et rêver à une qualification mondiale !