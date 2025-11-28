Le show Ben Kovac (38 points) terrasse l’Irlande de Neal Quinn

Au Coque Sport Center, le Luxembourg a parfaitement lancé sa fenêtre de novembre en dominant l’Irlande (89-77) pour les préqualifications de l’EuroBasket 2029. Si la victoire est collective, elle porte le sceau d’un homme : Ben Kovac (1,95 m, 25 ans), auteur d’une performance monumentale avec 38 points. En face, le pivot de Gravelines-Dunkerque, Neal Quinn, a vécu une soirée compliquée.

C’était un rendez-vous à ne pas manquer pour les Lions Rouges dans la course à l’EuroBasket 2029. Ce jeudi 27 novembre, devant les 1 200 spectateurs du Coque Sport Center, le Luxembourg a tenu son rang face à une équipe irlandaise accrocheuse mais dépassée par le talent individuel du héros local.

Ben Kovac en état de grâce

Il y avait Ben Kovac et les autres ce jeudi soir. L’arrière luxembourgeois a littéralement pris feu, livrant l’une des prestations les plus abouties de sa carrière internationale. Agressif vers le cercle et en réussite totale, le joueur d’Evreux a terminé la rencontre avec un total hallucinant de 38 points en plus de ses 5 rebonds et 1 passe en 35 minutes.

C’est lui qui a permis au Luxembourg de créer l’écart décisif pour s’imposer finalement de 12 longueurs (89-77), repoussant les assauts irlandais à chaque fois que les visiteurs tentaient de recoller au score.

Neal Quinn discret

Côté irlandais, les regards des observateurs de la Betclic ÉLITE étaient tournés vers Neal Quinn. Le pivot du BCM Gravelines-Dunkerque n’a malheureusement pas réussi à peser sur la rencontre comme l’aurait espéré le « Trèfle ».

Bien muselé par la défense intérieure luxembourgeoise, le Maritime a dû se contenter de miettes : 2 points et 3 rebonds au compteur final en 21 minutes. Un rendement insuffisant pour espérer contrecarrer la furia offensive de Kovac et des siens.

Le Luxembourg et la Macédoine du Nord en tête

Cette victoire est une excellente opération comptable pour le Luxembourg dans ce Groupe A des qualifications. Dans l’autre rencontre de la poule, la Macédoine du Nord n’a fait qu’une bouchée de l’Azerbaïdjan, s’imposant sur le score fleuve de 87 à 49.

Au classement, la hiérarchie se dessine déjà nettement : le Luxembourg et la Macédoine du Nord virent en tête et semblent partis pour se disputer la première place, tandis que l’Irlande et l’Azerbaïdjan devront rapidement réagir pour ne pas être décrochés.

Des Azerbaïdjanais que le Luxembourg retrouvera à Bakou ce dimanche (15 h) afin de confirmer son entame idéale.