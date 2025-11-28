Recherche
ELITE 2

Le match de football Porto – Nice dédié à la mémoire de Paul Tavano

L’OGC Nice a perdu ce jeudi un nouveau match d'Europa League (0-3 à Porto). Mais au-delà du score final, anecdotique pour nous, la rencontre était dédiée à la mémoire de Paul Tavano pour ce qui aurait été son huitième anniversaire.
00h00
Le match de football Porto – Nice dédié à la mémoire de Paul Tavano
Battu à Porto ce jeudi lors de la 5e journée de l’Europa League (0-3), l’OGC Nice a toutefois réalisé une belle action avant la rencontre, dédiée à la mémoire de Paul Tavano, disparu en 2023. Avant le coup d’envoi, les Aiglons ont posé avec un maillot portant son nom.

Né le 27 novembre 2017, Paul aurait dû souffler ses 8 bougies ce jeudi. Il est décédé à l’âge de 5 ans, emporté en 48 heures à la suite d’une erreur de diagnostic aux urgences pédiatriques. Depuis, sa famille se bat pour faire reconnaître les graves manquements dans sa prise en charge, sans jamais laisser ce combat effacer la douceur et l’amour associés à son jour de naissance.

« Un rayon de soleil partout où il passait »

Paul était un enfant passionné de sport, notamment de basket, discipline qu’il pratiquait sur les traces de son père, Pierre Tavano, assistant historique de Vincent Collet, désormais adjoint à l’ASA.

Sa famille garde de lui un souvenir lumineux : « Petit Paul, c’était un rayon de soleil partout où il passait… son rire, si joyeux et communicatif, illuminait les journées et donnait envie de sourire avec lui. Plein d’énergie et de spontanéité, il mettait de la vie et de la bonne humeur dans chaque moment… Petit Paul, c’était la douceur et la joie réunies dans un petit cœur généreux. »

La famille de Paul est aujourd’hui accompagnée par Le Point Rose, association engagée pour les enfants partis trop tôt et leurs proches. Liée au club depuis 2015/2016 dans le cadre du programme citoyen du Gym, elle est devenue en 2016/2017 le sponsor citoyen de l’OGC Nice en Coupe d’Europe. Le logo de l’association figure désormais dans le dos du maillot des Aiglons lors des rencontres européennes, où des familles endeuillées sont régulièrement invitées à recevoir un hommage.

Ce jeudi, bien au-delà du résultat, l’hommage a été pour Paul. Pour que son sourire, sa tendresse et son énergie continuent de vivre dans les cœurs.

