L’Islande crée la sensation face à l’Italie lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2027

La première journée des qualifications européennes pour la Coupe du Monde 2027 a réservé son lot de surprises, avec notamment la victoire retentissante de l’Islande face à l’Italie sur le score de 81-76 à Tortone.

Une défaite amère pour les débuts de Luca Banchi

L’équipe d’Italie a connu des débuts difficiles sous la direction de son nouveau sélectionneur Luca Banchi. Les Azzurri ont lutté pendant trois quarts-temps face à une formation islandaise quasi au complet, qui a même compté jusqu’à 10 points d’avance durant la rencontre.

L’Italie a réagi dans le dernier quart-temps, menée par les 19 points de Davide Casarin, les 16 points de Gabriele Procida et les 13 points de Tommaso Baldasso. Amedeo Tessitori a également contribué avec 10 points et 10 rebonds. Cependant, un manque de concentration et quelques erreurs cruciales sur lancers-francs d’Amedeo Tessitori et Amedeo Della Valle se sont avérées fatales face à un Elvar Fridriksson inarrêtable.

Le numéro 10 islandais a livré une performance quasi-parfaite avec 29 points, inscrivant les neuf derniers points de son équipe. Il a notamment réalisé un panier à 3-points à 65 secondes de la fin pour redonner l’avantage à l’Islande 77-76, avant d’ajouter quatre lancers-francs dans les 13 dernières secondes pour sceller la victoire. Tryggvi Hlinason l’a accompagné avec 16 points.

Le retour émouvant d’Achille Polonara

La note positive de cette soirée fut la présence surprise d’Achille Polonara sur le banc italien en tant que capitaine non-joueur. Le joueur de 34 ans, qui lutte quotidiennement contre la leucémie et qui était récemment dans le coma pendant 10 jours, a reçu une véritable ovation de la part du public présent dans les tribunes.

« Mes jambes tremblaient quand je suis entré, j’étais si excité », a-t-il confié à Sky. « C’est le deuxième jour sans fauteuil roulant, et c’est déjà un succès. J’ai une chance incroyable de faire partie de ce groupe, même si je n’ai pas pu être là cet été. »

Assis sur le banc à côté de sa femme Erika et du président de la fédération Gianni Petrucci, Polonara a reçu les salutations de tous les joueurs et membres du staff. L’Italie devra désormais réagir lors de son prochain match en Lituanie, où Nico Mannion sera disponible pour ce qui s’annonce comme un défi difficile pour les Azzurri.