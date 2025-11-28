Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Coupe du Monde masculine

L’Islande crée la sensation face à l’Italie lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2027

Coupe du monde - L'Islande surprend l'Italie 81-76 à Tortona dans un match marqué par le retour émouvant d'Achille Polonara, capitaine symbolique des Azzurri qui lutte contre la leucémie.
|
00h00
Résumé
Écouter
L’Islande crée la sensation face à l’Italie lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2027

Martin Hermannsson et l’Islande ont battu l’Italie

Crédit photo : FIBA

La première journée des qualifications européennes pour la Coupe du Monde 2027 a réservé son lot de surprises, avec notamment la victoire retentissante de l’Islande face à l’Italie sur le score de 81-76 à Tortone.

Une défaite amère pour les débuts de Luca Banchi

L’équipe d’Italie a connu des débuts difficiles sous la direction de son nouveau sélectionneur Luca Banchi. Les Azzurri ont lutté pendant trois quarts-temps face à une formation islandaise quasi au complet, qui a même compté jusqu’à 10 points d’avance durant la rencontre.

LIRE AUSSI

L’Italie a réagi dans le dernier quart-temps, menée par les 19 points de Davide Casarin, les 16 points de Gabriele Procida et les 13 points de Tommaso Baldasso. Amedeo Tessitori a également contribué avec 10 points et 10 rebonds. Cependant, un manque de concentration et quelques erreurs cruciales sur lancers-francs d’Amedeo Tessitori et Amedeo Della Valle se sont avérées fatales face à un Elvar Fridriksson inarrêtable.

Elvar FRIDRIKSSON
Elvar FRIDRIKSSON
29
PTS
3
REB
5
PDE
Logo Qualif' Coupe du Monde
ITA
76 81
ISL

Le numéro 10 islandais a livré une performance quasi-parfaite avec 29 points, inscrivant les neuf derniers points de son équipe. Il a notamment réalisé un panier à 3-points à 65 secondes de la fin pour redonner l’avantage à l’Islande 77-76, avant d’ajouter quatre lancers-francs dans les 13 dernières secondes pour sceller la victoire. Tryggvi Hlinason l’a accompagné avec 16 points.

Le retour émouvant d’Achille Polonara

La note positive de cette soirée fut la présence surprise d’Achille Polonara sur le banc italien en tant que capitaine non-joueur. Le joueur de 34 ans, qui lutte quotidiennement contre la leucémie et qui était récemment dans le coma pendant 10 jours, a reçu une véritable ovation de la part du public présent dans les tribunes.

« Mes jambes tremblaient quand je suis entré, j’étais si excité », a-t-il confié à Sky. « C’est le deuxième jour sans fauteuil roulant, et c’est déjà un succès. J’ai une chance incroyable de faire partie de ce groupe, même si je n’ai pas pu être là cet été. »

Assis sur le banc à côté de sa femme Erika et du président de la fédération Gianni Petrucci, Polonara a reçu les salutations de tous les joueurs et membres du staff. L’Italie devra désormais réagir lors de son prochain match en Lituanie, où Nico Mannion sera disponible pour ce qui s’annonce comme un défi difficile pour les Azzurri.

Gigi Datome avec Achille Polonara
Gigi Datome avec Achille Polonara (photo : FIBA)
Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
Italie
Italie
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
NCAA
00h00Deux intérieurs français ont brillé en NCAA cette semaine
Médias
00h00Julie Dumélié parmi les lauréats du concours de photos amateurs de L’Équipe
Maxime Jambois est scout pour le SLUC Nancy
France
00h00Comment Pro Basketball Manager 2026 reflète l’évolution du scouting dans le basket français : entretien avec Maxime Jambois
ELITE 2
00h00Le match de football Porto – Nice dédié à la mémoire de Paul Tavano
Betclic Élite
00h00Offre Black Friday : abonnez-vous un an à BeBasket pour seulement 29,99€ !
Martin Hermannsson et l'Islande ont battu l'Italie
Qualif' Coupe du Monde
00h00L’Islande crée la sensation face à l’Italie lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2027
Gavin Ware pourra jouer le samedi 6 décembre à Cholet ainsi que le mardi 9 à Gravelines.
Betclic ELITE
00h00Gavin Ware autorisé à jouer les deux prochains matches du Limoges CSP
Qualif' Coupe du Monde
00h00« Oublié du basket, presque mort », Killian Tillie, le rookie des Bleus, est prêt à rattraper le temps perdu
Coupe du Monde masculine
00h00Le Manceau Travante Williams porte sa sélection portugaise vers un succès important face au Monténégro
NBA
00h00Sidy Cissoko raconte sa première titularisation en NBA : « J’ai failli verser une larme »
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Sidy Cissoko raconte sa première titularisation en NBA : « J’ai failli verser une larme »
NBA
00h00Double-double XXL pour Noa Essengue, qui cartonne en G-League après ses débuts avec les Chicago Bulls
Rudy Gobert et Minnesota ont perdu sur le parquet d'OKC
NBA
00h00Minnesota enchaîne une 3e défaite, Rudy Gobert tenu à 5 points face à un Thunder irrésistible
Betclic ELITE
00h00Après la NBA, Jared Rhoden veut « déployer [ses] ailes et voir d’autres horizons » à Paris
NBA
00h00Noah Penda frôle son premier double-double en NBA
NBA
00h00Alex Sarr réussit l’un de ses meilleurs matchs pour la première victoire des Wizards depuis… 1 mois !
NBA
00h00James Harden rend hommage à Chris Paul après l’annonce de sa retraite
NBA
00h00Sacramento prêt à tout brader… sauf Maxime Raynaud et deux autres jeunes
NBA
00h00Chauncey Billups impliqué dans un vaste réseau de jeux illégaux : accusations, technologies truquées et liens avec la mafia américaine
Tyler Herro dribble en contre-attaque avec deux coéquipiers du Miami Heat courant à ses côtés, lors d’un match NBA disputé devant un public nombreux.
NBA
00h00Tyler Herro signe un retour incroyable et offre la victoire au Heat dans les dernières secondes
1 / 0