Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Équipe de France

Freddy Fauthoux : « Il y a des joueurs pour qui c’est une première, on voit leur stress. Ce n’est jamais évident »

Équipe de France - Après la victoire face à la Belgique à Rouen (79-63), le coach Freddy Fauthoux a deviné auprès de BeIN Sports ce qui pouvait expliquer les difficultés connues par son équipe en début de match.
|
00h00
Résumé
Écouter
Freddy Fauthoux : « Il y a des joueurs pour qui c’est une première, on voit leur stress. Ce n’est jamais évident »

Le non-match du nanterrien Mathis Dossou-Yovo, tout juste élu titulaire du All-Star Game LNB, peut s’expliquer par le stress selon Freddy Fauthoux

Crédit photo : Baptiste Da Costa

Freddy Fauthoux, au micro de BeIN Sports : « La victoire c’est l’essentiel dans ce genre de fenêtres. Le contenu défensif, il est acquis. Après, c’est vrai que la première mi-temps est peut-être explicable par le stress que certains joueurs se sont mis. On a loupé des choses quasiment immanquables. C’était un peu mieux en seconde mi-temps, j’espère que ça sera beaucoup mieux lundi…

En jouant avec deux arrières, je voulais un peu plus de création, un peu plus d’espaces. Benjamin [Sene] a fait un super match (15 points à 4/7, 3 rebonds, 4 passes décisives), c’était nécessaire pour mettre des paniers. Et je pense aussi que l’entrée d’Yves [Pons] (4 points, 3 passes décisives, 2 interceptions) a été très importante pour éteindre Obasohan. Andrew [Albicy] (5 points, 6 passes décisives, 2 interceptions) a aussi été primordial, son panier à 3-points nous a fait beaucoup de bien, sa gestion de la zone a été très importante… Je n’ai pas trop fait de rotations en seconde mi-temps parce que je pensais avoir trouvé le bon cinq majeur. C’est aussi la difficulté avec une nouvelle équipe, c’est trouver la bonne alchimie…

On a averti les joueurs ce matin, parce que même l’Italie a perdu à domicile hier soir. On était prévenus. Ce n’est jamais évident, il y a des joueurs pour qui c’est une première et ont du stress [ndlr, il y avait 4 rookies : Killian Tillie, Gérald Ayayi, Lionel Gaudoux et Mathis Dossou-Yovo]. Mathis [Dossou-Yovo] qui fait un super début de saison mais a du mal à se libérer aujourd’hui (1 point à 0/2, 2 rebonds). Ça sera une toute autre histoire lundi en Finlande. On sait qu’on sera attendus, et on devra gérer l’intégration de Matthew [Strazel] et Bodian [Massa]. On se cherche encore un peu mais on devra avoir apporter un peu plus maturité. »

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
France
France
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Équipe de France
00h00Freddy Fauthoux : « Il y a des joueurs pour qui c’est une première, on voit leur stress. Ce n’est jamais évident »
Qualif' Coupe du Monde
00h00L’Équipe de France signe son retour à la compétition par une victoire contre la Belgique de Julien Mahé !
ELITE 2
00h00Thomas Andrieux n’est plus l’entraîneur de la Chorale de Roanne
ELITE 2
00h00Bruno Cingala-Mata a quitté l’ASA après six matchs pour « s’engager avec un club à l’étranger »
Qualif' Coupe du Monde
00h00Both Gach performe et prend un nouveau rôle avec le Soudan du Sud
GM des Bleus, Boris Diaw va prendre place sur le banc de l'équipe de France
Qualif' Coupe du Monde
00h00Boris Diaw sur le banc aux côtés de Frédéric Fauthoux pour lancer les qualifications à la Coupe du monde 2027
Gerald Ayayi et l'équipe de France reçoivent la Belgique ce vendredi soir, et c'est à voir sur beIN
Qualif' Coupe du Monde
00h00France – Belgique : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match des Bleus ?
NCAA
00h00Deux intérieurs français ont brillé en NCAA cette semaine
Médias
00h00Julie Dumélié parmi les lauréats du concours de photos amateurs de L’Équipe
Maxime Jambois est scout pour le SLUC Nancy
France
00h00Comment Pro Basketball Manager 2026 reflète l’évolution du scouting dans le basket français : entretien avec Maxime Jambois
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Sidy Cissoko raconte sa première titularisation en NBA : « J’ai failli verser une larme »
NBA
00h00Double-double XXL pour Noa Essengue, qui cartonne en G-League après ses débuts avec les Chicago Bulls
Rudy Gobert et Minnesota ont perdu sur le parquet d'OKC
NBA
00h00Minnesota enchaîne une 3e défaite, Rudy Gobert tenu à 5 points face à un Thunder irrésistible
Betclic ELITE
00h00Après la NBA, Jared Rhoden veut « déployer [ses] ailes et voir d’autres horizons » à Paris
NBA
00h00Noah Penda frôle son premier double-double en NBA
NBA
00h00Alex Sarr réussit l’un de ses meilleurs matchs pour la première victoire des Wizards depuis… 1 mois !
NBA
00h00James Harden rend hommage à Chris Paul après l’annonce de sa retraite
NBA
00h00Sacramento prêt à tout brader… sauf Maxime Raynaud et deux autres jeunes
NBA
00h00Chauncey Billups impliqué dans un vaste réseau de jeux illégaux : accusations, technologies truquées et liens avec la mafia américaine
Tyler Herro dribble en contre-attaque avec deux coéquipiers du Miami Heat courant à ses côtés, lors d’un match NBA disputé devant un public nombreux.
NBA
00h00Tyler Herro signe un retour incroyable et offre la victoire au Heat dans les dernières secondes
1 / 0