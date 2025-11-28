Freddy Fauthoux : « Il y a des joueurs pour qui c’est une première, on voit leur stress. Ce n’est jamais évident »

Freddy Fauthoux, au micro de BeIN Sports : « La victoire c’est l’essentiel dans ce genre de fenêtres. Le contenu défensif, il est acquis. Après, c’est vrai que la première mi-temps est peut-être explicable par le stress que certains joueurs se sont mis. On a loupé des choses quasiment immanquables. C’était un peu mieux en seconde mi-temps, j’espère que ça sera beaucoup mieux lundi…

En jouant avec deux arrières, je voulais un peu plus de création, un peu plus d’espaces. Benjamin [Sene] a fait un super match (15 points à 4/7, 3 rebonds, 4 passes décisives), c’était nécessaire pour mettre des paniers. Et je pense aussi que l’entrée d’Yves [Pons] (4 points, 3 passes décisives, 2 interceptions) a été très importante pour éteindre Obasohan. Andrew [Albicy] (5 points, 6 passes décisives, 2 interceptions) a aussi été primordial, son panier à 3-points nous a fait beaucoup de bien, sa gestion de la zone a été très importante… Je n’ai pas trop fait de rotations en seconde mi-temps parce que je pensais avoir trouvé le bon cinq majeur. C’est aussi la difficulté avec une nouvelle équipe, c’est trouver la bonne alchimie…

On a averti les joueurs ce matin, parce que même l’Italie a perdu à domicile hier soir. On était prévenus. Ce n’est jamais évident, il y a des joueurs pour qui c’est une première et ont du stress [ndlr, il y avait 4 rookies : Killian Tillie, Gérald Ayayi, Lionel Gaudoux et Mathis Dossou-Yovo]. Mathis [Dossou-Yovo] qui fait un super début de saison mais a du mal à se libérer aujourd’hui (1 point à 0/2, 2 rebonds). Ça sera une toute autre histoire lundi en Finlande. On sait qu’on sera attendus, et on devra gérer l’intégration de Matthew [Strazel] et Bodian [Massa]. On se cherche encore un peu mais on devra avoir apporter un peu plus maturité. »