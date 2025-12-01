De la G-League au Chaudron : l’ESSM recrute un arrière pour en remplacer un autre

Du changement à L’ESSM ! Le Le Portel a officialisé le départ de Trey Wertz, ainsi que la signature de Bryce Wills. Un mouvement important dans les lignes arrières alors que le club cherche à se relancer en Betclic ELITE.

PROFIL JOUEUR Trey WERTZ Poste(s): Meneur/Arrière Taille: 195 cm Âge: 25 ans (06/12/1999) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 6,8 #115 REB 1,6 #150 PD 2 #75

Le départ de Trey Wertz acté

Signé cet été en provenance de la république tchèque, l’ancien étudiant de Notre Dame voit son parcours prendre fin prématurément. Après neuf apparitions en Betclic ELITE, Trey Wertz quitte le club nordiste. Le combo-guard américain tournait à 6,8 points, 1,6 rebond et 2 passes décisives pour 4,8 d’évaluation en 19 minutes. Avec lui, Le Portel s’est incliné à huit reprises. Sa meilleure évaluation (10) a été atteinte à deux reprises, contre Limoges puis Chalon-sur-Saône.

Bryce Wills arrive au Portel

Le staff, emmené par Kenny Grant, a choisi de miser sur Bryce Wills pour renforcer la rotation extérieure. Arrière de 1,98 m, il arrive de G-League, où il évoluait avec le Grand Rapids Gold. L’ESSM met en avant un profil complet : défenseur réputé, explosif et capable d’impacter des deux côtés du terrain. Il a également représenté Team USA en 3×3.

Un parcours 100 % américain

Né le 13 octobre 2000, Bryce Wills s’est fait connaître sur les parquets universitaires américains. Passé par le programme de Stanford en NCAA entre 2018 et 2021, il a développé un profil d’arrière athlétique, bon défenseur et polyvalent. Lors de sa saison Senior (2020-2021), il affichait des statistiques de 7,5 points, 3,6 rebonds et 2,1 passes décisives par match.

Après son cursus universitaire,le natif de New Rochelle (New York) a immédiatement basculé dans le monde professionnel, mais en restant aux États-Unis. Depuis la saison 2021-2022, il a en effet joué exclusivement en G-League, l’antichambre de la NBA (Capital Go-Go City, Greensboro Swarm et Grand Rapids Gold depuis 3 ans). Une expérience formatrice, mais qui l’a maintenu loin des projecteurs de la ligue majeure.

Le grand saut : première expérience européenne

Cette nouvelle étape représente un véritable tournant dans la carrière du jeune Américain. En signant à l’ESSM Le Portel, Bryce Wills va connaître sa toute première expérience en Europe et, plus spécifiquement, son baptême du feu sur les parquets exigeants du championnat de France de Betclic ELITE. Si son profil athlétique et son passé à Stanford suscitent l’enthousiasme, il est à noter que sa saison 2025è2026 en G-League a été anecdotique, avec seulement deux matchs joués pour un temps de jeu cumulé de six minutes. Le Portel mise donc clairement sur son potentiel et sa capacité à s’adapter rapidement au basket européen pour relancer sa carrière. Pour l’ESSM, l’arrivée de Wills pourrait apporter une nouvelle dimension défensive et de la percussion sur les lignes arrières. Reste à voir comment ce joueur, qui n’a jamais quitté le continent américain, s’acclimatera au style de jeu et à l’intensité de la Betclic ELITE. L’attente est grande du côté du Chaudron.

Le Portel lanterne rouge du championnat

Le club nordiste, dernier de Betclic Elite avec un bilan de 8 défaites en 9 matchs espère faire la bonne pioche en ce début du mois de décembre. Premier test dès vendredi avec la réception de Nancy à la maison pour la 10e journée de championnat.