Avec Trey Wertz, Le Portel affiche complet

L’ESSM Le Portel présente désormais un effectif complet pour la saison 2025-2026. Le club stelliste a annoncé ce mardi 15 juillet l’arrivée de Langston Wertz (1,95 m, 26 ans), dit Trey.

⛓️ 𝐓𝐫𝐞𝐲 𝐖𝐞𝐫𝐭𝐳, 𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐫𝐧𝐢𝐞𝐫 𝐦𝐚𝐢𝐥𝐥𝐨𝐧 🔏 🇺🇸 Poste 2 formé à @NDmbb et capable de performer des deux côtés du parquet, notre néo-sniper offrira à Kenny Grant une multitude d'options supplémentaires 🎯 ➕ d'infos : https://t.co/Jl2UjT9Be0 pic.twitter.com/LjMPRZ96P5 — ESSM Le Portel (@ESSMbasket) July 15, 2025

« Une multitude d’options offensives et défensives »

Professionnel depuis deux ans, passé par Skopje l’an dernier, ce combo-guard américain sort d’une saison prometteuse en République tchèque avec le BK Olomoucko. Il y compilait en moyenne 16,2 points à 45%, 4,5 rebonds et 4,4 passes décisives en 49 matchs. Fait intéressant, il a su élever son niveau de jeu en playoffs (17,3 points à 47%) pour mener son club, 7e de la saison régulière, vers une troisième place finale en playoffs (victoire lors de la… petite finale face à Decin).

Réputé pour ses qualités athlétiques, sa taille et son efficacité derrière l’arc, ce fils d’un journaliste sportif du Charlotte Observer complète un effectif au mélange entre jeunesse et expérience. Le Portel est la troisième équipe de Betclic ÉLITE à afficher complet après Le Mans et Bourg-en-Bresse.

« Avec sa taille, sa capacité à jouer avec ou sans ballon, et son efficacité à 3 points, il va nous offrir une multitude d’options offensives et défensives. Il peut défendre plusieurs postes et initier le jeu sur pick & roll tout en étirant les défenses avec son tir extérieur. Trey représente la dernière pièce d’un effectif désormais complet. » souligne son futur coach, Kenny Grant.

L’effectif version 2025/26 du Portel :