La JL Bourg clôt son recrutement avec un nouveau joueur venant de Bundesliga

La JL Bourg avait visiblement une préférence pour l’Allemagne et la Bundesliga afin de construire son effectif pour la saison 2025-2026. Ainsi, pour boucler « un recrutement [qui] n’a pas été de tout repos » du propre aveu de son directeur sportif François Lamy, le club burgien a enrôlé l’intérieur américain Tre Mitchell, qui a disputé sa saison rookie à Braunschweig.

L’effectif est désormais complet ✅ En provenance d’Allemagne, Tre Mitchell complète la raquette. L’intérieur américain apportera sa palette offensive et sa qualité de passe ! Cette saison, 9,7 pts – 4,7 rbs en 23min ⏱️ Bienvenue @tre_mitch33 👋 📝 https://t.co/cTYt5Fbi2F pic.twitter.com/BaeelhI0nW — JL Bourg Basket (@JLBourgBasket) July 9, 2025

Un intérieur « complet offensivement »

Après Darius McGhee et dernièrement Will McDowell-White, Tre Mitchell (2,04 m, 24 ans) est donc le 3e joueur en provenance de l’Allemagne à s’engager avec la JL Bourg. Ce dernier a fait ses débuts professionnels à Braunschweig, 3e du dernier exercice de BBL et quart de finaliste des playoffs. Avec le club de Basse-Saxe, ce poste 5/4 a compilé 9,7 points à 51% à 2-points et 33% à 3-points, ainsi que 4,6 rebonds en 23 minutes de jeu en moyenne en championnat. Il a également pris part à 5 matchs de FIBA Europe Cup, pour 12,8 points, 6,4 rebonds et 2,2 passes décisives.

Avant son arrivée en Europe, Tre Mitchell a effectué cinq saisons universitaires en NCAA, jouant pour quatre facs au total (Massachusetts Minutemen, Texas Longhorns, West Virginia et Kentucky).

Si la JL Bourg ciblait un dernier intérieur véritablement axé sur le shoot, le club de l’Ain a dû étendre ses recherches, faute de trouver le joueur idoine. Elle a ainsi jeté son dévolu sur Tre Mitchell, au profil « intéressant » : « Il est très complet offensivement, un peu à la manière d’un Maksim Salash, avec une technique intérieure au point, une bonne main, et en prime une faculté de passe intéressante à explorer », décrit François Lamy dans le communiqué du club. « Il a un jeu un peu « old school » pour son jeune âge, et une vraie connaissance du jeu, son père étant coach. »

Recrutement bouclé

Ainsi, Tre Mitchell vient conclure le recrutement de la JL Bourg pour la saison 2025-2026. Une incertitude demeure cependant pour Maxime Courby, qui va démarrer sa saison malgré une fragilité au niveau de ses genoux.