Nikola Jokic ne prolongera pas !

Le triple MVP serbe Nikola Jokic a fait savoir aux Denver Nuggets qu’il ne signerait pas d’extension de contrat cet été, selon des sources proches de l’équipe. Cette décision, loin d’être alarmante, s’inscrit dans une stratégie financière réfléchie qui pourrait lui rapporter gros.

Nikola Jokic has told the Nuggets he doesn’t plan to sign a contract extension this offseason, per @BennettDurando (Via https://t.co/L6oN05p4Dg) pic.twitter.com/jvq9pNyxcX — NBACentral (@TheDunkCentral) July 8, 2025

Une stratégie financière payante pour le « Joker »

Jokic était éligible depuis mardi pour une extension de trois ans d’une valeur estimée à 206 millions de dollars, s’ajoutant à son contrat supermax actuel. Cependant, en patientant jusqu’à l’été 2026, le pivot de 30 ans pourrait obtenir environ 80 millions de dollars supplémentaires.

Les dirigeants des Nuggets s’attendaient à cette décision. « Nous allons définitivement lui faire une offre », avait déclaré Josh Kroenke, vice-président de KSE, en juin dernier. « Je ne suis pas sûr qu’il va l’accepter, parce que nous allons également lui expliquer tous les paramètres financiers à prendre en considération, selon s’il la signe maintenant ou plus tard. Pour être tout à fait transparent, c’est notre façon de faire depuis toujours et, ensuite, il pourra prendre la meilleure décision pour sa famille et pour lui. Et nous la soutiendrons. »

Cette situation ne présente aucun risque pour Denver, puisque Jokic reste sous contrat garanti jusqu’en 2027, avec une option joueur pour la saison 2027-2028. Il touchera déjà 114,2 millions de dollars sur les deux prochaines années.

Denver renforce son effectif en attendant

Sortant d’une saison exceptionnelle avec des moyennes de 29,6 points, 12,7 rebonds et 10,2 assists par match, Jokic est devenu le troisième joueur de l’histoire NBA et le premier pivot à réaliser un triple-double de moyenne sur une saison complète. Il a terminé deuxième au vote MVP derrière Shai Gilgeous-Alexander d’Oklahoma City.

Après l’élimination en demi-finale de conférence face au Thunder en mai dernier, Jokic avait été direct en déclarant que Denver n’était pas assez fort pour remporter le championnat. Il avait notamment souligné que des équipes comme Oklahoma City et Indiana disposaient d’un banc plus profond.

Les dirigeants ont entendu le message « haut et fort » selon Kroenke. Depuis, les Nuggets ont remanié leur effectif en ajoutant Jonas Valančiūnas, Bruce Brown et Tim Hardaway Jr., tout en échangeant Michael Porter Jr. contre Cameron Johnson. L’équipe entame également la saison avec un nouvel entraîneur, David Adelman, et une nouvelle direction sportive menée par Ben Tenzer et Jon Wallace.

Cette extension maximale attendra donc Jokic l’été prochain, quand il aura 31 ans et potentiellement encore plus de poids dans les négociations s’il mène Denver vers un parcours playoff profond.