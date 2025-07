Mike Brown nommé entraîneur des Knicks : « J’embrasse les attentes élevées »

Les New York Knicks ont officialisé la nomination de Mike Brown au poste d’entraîneur principal. L’ancien coach des Sacramento Kings, âgé de 55 ans, prend la relève de Tom Thibodeau, remercié malgré l’accession à la finale de conférence Est la saison passée. Lors de sa conférence de presse d’introduction mardi, Brown a affiché sa détermination face aux attentes élevées qui l’attendent à Madison Square Garden.

Mike Brown’s introductory press conference is underway: pic.twitter.com/uaP3GFsmDX — Fred Katz (@FredKatz) July 8, 2025

« Personne n’a de plus grandes attentes que moi. Mes attentes sont élevées », a déclaré Brown aux journalistes. « C’est les Knicks et Madison Square Garden. C’est iconique… J’aime et j’embrasse les attentes qui viennent avec ça. »

Une expérience du titre pour briser la malédiction

Leon Rose, président des Knicks, justifie ce choix par l’expérience unique de Brown. « Mike a coaché sur les plus grandes scènes de notre sport et apporte à notre organisation une véritable culture de la gagne », explique le dirigeant. « Son expérience en tant qu’entraîneur lors des Finales NBA, ses quatre titres remportés en tant qu’assistant coach, ainsi que sa capacité à faire progresser les joueurs seront des atouts précieux alors que nous visons à ramener un titre à New York pour nos fans. »

Mike Brown: "Our goal … is to build a sustainable winning culture that produces championships. That's why I'm here. I'm fortunate to know what it takes to create that success: A lot of hard work, a high level of commitment and a focus on today." — Fred Katz (@FredKatz) July 8, 2025

Brown arrive avec un palmarès impressionnant : quatre titres NBA en tant qu’assistant avec San Antonio (2003) et Golden State (2017, 2018, 2022), aux côtés de Gregg Popovich et Steve Kerr. Il a également mené Cleveland en finale NBA en 2007 et a été élu entraîneur de l’année à deux reprises (2009, 2023).

Au cours de ses trois décennies en NBA, Brown a dirigé des stars comme LeBron James, Stephen Curry, Kobe Bryant, Tim Duncan ou encore De’Aaron Fox. Il affiche un bilan cumulé de 454 victoires pour 304 défaites en carrière.

Brown hérite d’une équipe talentueuse avec le duo Jalen Brunson – Karl-Anthony Towns, qui a échoué de peu face aux Pacers (4-2) en finale de conférence Est. Un titre échappe aux Knicks depuis 1973, leur dernière finale NBA remontant à 1999. « Il y a beaucoup de travail à faire, mais j’ai hâte de commencer », a conclu le nouveau coach, conscient du défi qui l’attend dans la Grosse Pomme.